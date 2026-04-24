В ближайшие месяцы будет крайне тяжело: украинцев в тылу предупредили о самом плохом сценарии

В ближайшей перспективе Украина может столкнуться с нехваткой ракет-перехватчиков, которые используются для сбивания российских баллистических целей. По оценкам военных экспертов, это может создать дополнительные риски для гражданского населения, ведь враг получит больше возможностей для ударов по тыловым регионам.

Военный аналитик, ветеран российско-украинской войны и бывший командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире Радио NV отметил, что ситуация с американской военной помощью носит неоднозначный характер. По его мнению, влияние США на боевые действия на фронте существенно уменьшилось, однако остается критическим в сфере противовоздушной обороны.

"На фронте мы от Штатов вообще не зависим, а вот в ПВО – зависим. Наше тыловое ПВО и, в первую очередь, перехват баллистики – это исключительно Patriot и специфические ракеты к ним", – подчеркнул эксперт.

Он подчеркнул, что проблемы со снабжением могут быть связаны с истощением запасов, ведь США уже использовали значительные объемы ракет-перехватчиков. "Они выстреляли более тысячи ракет в Patriot по "Шахедам" на Ближнем Востоке", — отметил Дикий, добавив, что такие решения выглядят крайне нерациональными.

По его словам, годовое производство этих ракет в США составляет около 600 единиц, тогда как за короткий период было израсходовано фактически два годовых объема. Это, по его мнению, неизбежно приводит к временному дефициту и задержкам новых поставок.

"Понятно, что нам теперь не светит в ближайшие месяцы, и этим, конечно, россияне будут пользоваться. Но это касается нас с вами в тылу, в первую очередь", – подытожил эксперт.

