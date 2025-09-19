Найближчими днями РФ завдасть по Україні масованого удару: з'явилося нове тривожне попередження

Упродовж найближчих кількох днів російська армія може здійснити масований авіаційно-дроновий удар з метою паралізувати економіку України — ймовірними цілями оголошують ключові об’єкти залізничної інфраструктури.

Атака РФ на Україну (фото з відкритих джерел)

Таку версію висловив військовий експерт Юрій Федоров на Youtube-каналі The Breakfast Show. За його підрахунками, росіяни щоденно в серпні-вересні виробляли по 180–190 безпілотників, проте приблизно половина цих апаратів "осідає" на складах.

Федоров звернув увагу, що в першій половині вересня масовані атаки дронами повторювалися з інтервалом у 3–4 дні: так, 3 вересня було запущено близько 500 БПЛА, 7 вересня — понад 800, а потім відбулася ще одна масштабна атака 10 вересня.

"Це означає, що дрони накопичуються з однією метою — масований удар. Зараз росіяни як основну ціль обрали залізничну систему України. Йдеться про те, щоб паралізувати рух залізницею", — підкреслив аналітик.

На думку Федорова, задум ворога спрямований на повну дезорганізацію економіки країни, що, у свою чергу, вплине й на цивільне населення, але головна мета — параліч промислових звʼязків і військових перевезень.

"За 10 днів росіяни можуть накопичити близько 800 БПЛА для масованого удару, який може бути найближчими днями і нагадувати за масштабами удар 7 вересня", — констатував експерт.

Водночас Федоров зауважив, що заяви російської пропаганди про повний колапс залізничної системи України, скоріше, мають залякувальний характер і спрямовані на те, щоб...

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що в Міненерго повідомили, чи будуть графіки відключення світла. Російські окупаційні війська с3 вересня вночі завдали масованого удару по Україні, застосовуючи "шахеди", крилаті ракети "Калібр", а також балістику.

За даними Міністерства енергетики, станом на 3 вересня фахівці продовжують відновлювати енергетичну інфраструктуру, що була пошкоджена внаслідок обстрілів. Застосовуються всі необхідні заходи для підтримки стабільної роботи енергосистеми. Станом на ранок система збалансована, планових обмежень для споживачів не передбачено. Тривають планові технічні заходи з підготовки енергетичної інфраструктури до опалювального сезону.

