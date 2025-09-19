В ближайшие дни РФ нанесет по Украине массированный удар: появилось новое тревожное предупреждение

В ближайшие несколько дней российская армия может осуществить массированный авиационно-дроновый удар с целью парализовать экономику Украины — вероятными целями объявляют ключевые объекты железнодорожной инфраструктуры.

Атака РФ на Украину (фото из открытых источников)

Такую версию высказал военный эксперт Юрий Федоров на YouTube-канале The Breakfast Show. По его подсчетам, россияне ежедневно в августе-сентябре производили по 180–190 беспилотников, однако примерно половина этих аппаратов оседает на складах.

Федоров обратил внимание, что в первой половине сентября массированные атаки дронами повторялись с интервалом в 3–4 дня: так, 3 сентября было запущено около 500 БПЛА, 7 сентября – более 800, а затем произошла еще одна масштабная атака 10 сентября.

"Это означает, что дроны накапливаются с одной целью — массированный удар. Сейчас россияне как основную цель избрали железнодорожную систему Украины. Речь идет о том, чтобы парализовать движение по железной дороге", — подчеркнул аналитик.

По мнению Федорова, замысел врага направлен на полную дезорганизацию экономики страны, что, в свою очередь, окажет влияние и на гражданское население, но главная цель — паралич промышленных связей и военных перевозок.

"За 10 дней россияне могут накопить около 800 БПЛА для массированного удара, который может быть в ближайшие дни и напоминать по масштабам удар 7 сентября", – констатировал эксперт.

В то же время Федоров отметил, что заявления российской пропаганды о полном коллапсе железнодорожной системы Украины, скорее, носят запугивающий характер и направлены на то, чтобы...

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Минэнерго сообщили, будут ли графики отключения света . Российские оккупационные войска с 3 сентября ночью нанесли массированный удар по Украине, применяя "шахеды", крылатые ракеты "Калибр", а также баллистику.

По данным Министерства энергетики, по состоянию на 3 сентября специалисты продолжают восстанавливать энергетическую инфраструктуру, поврежденную в результате обстрелов. Применяются все необходимые меры по поддержанию стабильной работы энергосистемы. По состоянию на утро система сбалансирована, плановые ограничения для потребителей не предусмотрены. Продолжаются плановые технические мероприятия по подготовке энергетической инфраструктуры к отопительному сезону.

