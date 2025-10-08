logo_ukra

Найближчим часом може бути обстріл: Росія стягує літаки до кордону з Україною
commentss НОВИНИ Всі новини

Найближчим часом може бути обстріл: Росія стягує літаки до кордону з Україною

Російські окупанти вже споряджають літаки крилатими ракетами.

8 жовтня 2025, 20:03
Автор:
Лиля Воробьева

 Росія готується до нового масованого удару по території України. Моніторингові ресурси повідомляють, що ворог уже почав зосереджувати стратегічну авіацію на своїх аеродромах.

Найближчим часом може бути обстріл: Росія стягує літаки до кордону з Україною

Літак Ту-95МС (фото з відкритих джерел)

За наявною інформацією, російські військові передислокували літаки Ту-95МС із Далекого Сходу на аеродроми “Енгельс” та “Оленя”. Перекидання здійснювалося за участі літаків-заправників Іл-78. Наразі у повітрі зафіксовано три Ту-95МС.

"Найближчим часом існує загроза завдання масованого ракетного удару", – йдеться у повідомленні моніторингових каналів.

За інформацією Tracking, поблизу українського кордону наразі базуються дев’ять літаків Ту-95МС на трьох російських аеродромах:

аеродром “Оленя” — один Ту-95МС,
аеродром “Енгельс-2” — чотири Ту-95МС,
аеродром “Дягілєво” — чотири Ту-95МС.

Щонайменше два з цих літаків уже оснащені ракетами.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що у найближчі місяці країна-окупант Росія намагатиметься домогтися помітного просування на фронті та активізує ракетні й безпілотні удари. Загалом напруженість на міжнародній арені зросте, а Кремль під керівництвом Володимира Путіна й надалі використовуватиме демонстративні жести у відношенні Дональда Трампа та намагатиметься залякувати Захід. Таку оцінку дав колишній дипломат Борис Бондарєв.

Він додає, що Захід і далі будуть піддаватись інформаційним і дипломатичним погрозам, але кардинальних нововведень у поведінці РФ експерт не очікує — змінюватиметься лише інтенсивність дій. Бондарєв також переконаний: головна мета Кремля лишається незмінною — добитися "перемоги". Путін, на його думку, все ще налаштований на розгром України й поставив за мету її ліквідацію як політичного суб’єкта. Якщо пряме розгромне зіткнення на полі бою не дає результату, РФ шукатиме обхідні шляхи — удари по тилу, атаки на інфраструктуру й інші заходи, що мають послабити опір.
 

 



Джерело: https://t.me/eRadarrua/67923
