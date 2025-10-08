В ближайшее время может быть обстрел: Россия стягивает самолеты к границе с Украиной

Россия готовится к новому массированному удару по территории Украины. Мониторинговые ресурсы сообщают, что враг уже начал сосредотачивать стратегическую авиацию на своих аэродромах.

Самолет Ту-95МС (фото из открытых источников)

По имеющейся информации, российские военные передислоцировали самолеты Ту-95МС с Дальнего Востока на аэродромы Энгельс и Оленя. Переброска осуществлялась при участии самолетов-заправщиков Ил-78. В воздухе зафиксировано три Ту-95МС.

"В ближайшее время существует угроза нанесения массированного ракетного удара", – говорится в сообщении мониторинговых каналов.

По информации Tracking, вблизи украинской границы базируются девять самолетов Ту-95МС на трех российских аэродромах:

аэродром "Оленя" — один Ту-95МС,

аэродром "Энгельс-2" — четыре Ту-95МС,

аэродром "Дягилево" — четыре Ту-95МС.

По меньшей мере, два из этих самолетов уже оснащены ракетами.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в ближайшие месяцы страна-оккупант Россия будет пытаться добиться заметного продвижения на фронте и активизирует ракетные и беспилотные удары . В целом напряженность на международной арене возрастет, а Кремль под руководством Владимира Путина будет и дальше использовать демонстративные жесты в отношении Дональда Трампа и попытаться запугать Запад. Такую оценку дал бывший дипломат Борис Бондарев.

Он добавляет, что Запад и дальше будут подвергаться информационным и дипломатическим угрозам, но кардинальных нововведений в поведении РФ эксперт не ожидает — будет меняться только интенсивность действий. Бондарев также убежден: главная цель Кремля остается неизменной – добиться "победы". Путин, по его мнению, все еще настроен на разгром Украины и задался целью ее ликвидации как политического субъекта. Если прямое разгромное столкновение на поле боя не дает результата, РФ будет искать обходные пути — удары по тылу, атаки на инфраструктуру и другие меры, которые должны ослабить сопротивление.

