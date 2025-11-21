Найбільш вірогідний сценарій з мирною угодою Трампа: чи припиниться вогонь в Україні

Шанси на підписання Україною так званої "мирної угоди" США – досить великі. Від Дональда Трампа для України залежить дуже багато. Шанси на підписання Росією – менші. Просто через те, що Путіну дуже страшно зупинити власну машину війни. Таку думку висловив політичний експерт Сергій Таран.

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

"Шанси на те, що будуть виконані всі пункти із підписаного – ще менші, бо багато із написаного дуже неконкретне, а коли почнуться деталі, із тих деталей полізуть чорти", – зауважив експерт.

За його словами, шансів на те, що підписане гарантуватиме мир – взагалі ніякі. І, якщо все попереднє таки станеться, і всі підпишуться під "планом Трампа", все залежатиме від того, як Україна використає можливу паузу у війні. Якщо для зміцнення обороноздатності – пауза затягнеться надовго, якщо на сварки і популізм – пауза буде дуже короткою.

"Поки що найреалістичніший сценарій – спроба припинити вогонь та початок складних переговорів про деталі", – констатував Сергій Таран.

Читайте також на порталі "Коментарі" — офіційний Вашингтон вважає, що підписання мирної угоди, яку розробляє Білий дім, має бути терміновим через ситуацію в Україні. Як передає портал "Коментарі", про це у розмові з журналістами заявив високопосадовець, який спілкувався на умовах анонімності.

Також видання "Коментарі" повідомляло — США очікують, що президент України Володимир Зеленський підпише запропонований Вашингтоном новий мирний план до Дня подяки, 27 листопада. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на українських чиновників. За їхніми словами, Київ перебуває під безпрецедентним дипломатичним тиском, адже США прагнуть якнайшвидшого завершення війни і просувають масштабний план, узгоджений американською та російською сторонами.



