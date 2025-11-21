Наиболее вероятный сценарий с мирным соглашением Трампа: прекратится ли огонь в Украине

Шансы на подписание Украиной так называемого "мирного соглашения" США достаточно большие. От Дональда Трампа для Украины зависит очень многое. Шансы на подписание Россией – меньше. Просто потому, что Путину очень страшно остановить собственную машину войны. Такое мнение высказал политический эксперт Сергей Таран.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Шансы на то, что будут выполнены все пункты из подписанного – еще меньше, потому что многое из написанного очень неконкретное, а когда начнутся детали, из тех деталей полезут черти", – заметил эксперт.

По его словам, шансов на то, что подписанное будет гарантировать мир, вообще никакие. И, если все предыдущее произойдет, и все подпишутся под "планом Трампа", все будет зависеть от того, как Украина использует возможную паузу в войне. Если для укрепления обороноспособности пауза затянется надолго, если на ссоры и популизм пауза будет очень короткой.

"Пока самый реалистичный сценарий – попытка прекратить огонь и начало сложных переговоров о деталях", – констатировал Сергей Таран.

Читайте на портале "Комментарии" — официальный Вашингтон считает, что подписание мирного соглашения, которое разрабатывает Белый дом, должно быть срочным из-за ситуации в Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом в разговоре с журналистами заявил высокопоставленный чиновник, общавшийся на условиях анонимности.

Также издание "Комментарии" сообщало – США ожидают, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет предложенный Вашингтоном новый мирный план ко Дню благодарения, 27 ноября. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на украинских чиновников. По их словам, Киев находится под беспрецедентным дипломатическим давлением, ведь США стремятся к скорейшему завершению войны и продвигают масштабный план, согласованный американской и российской сторонами.



