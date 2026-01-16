logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Навіть Буданов про це говорив: названо місяць ймовірного підписання мирної угоди
Навіть Буданов про це говорив: названо місяць ймовірного підписання мирної угоди

У 2026 році прогнозують важку економічну ситуацію в Росії, що спричинить можливе укладення мирної угоди, припускає Ольга Курносова

16 січня 2026, 21:35
Автор:
Лиля Воробьева

 Єдиною реальною можливістю для України повністю відновити свою державність, територіальну цілісність і повернути всі регіони в межах кордонів 1991 року є крах режиму Володимира Путіна.

Навіть Буданов про це говорив: названо місяць ймовірного підписання мирної угоди

Переговори з РФ (фото з відкритих джерел)

Про це в інтерв’ю Главреду заявила секретар форуму російської опозиції на підтримку України Ольга Курносова. За її словами, лише падіння чинної влади в Росії може призвести до повернення всіх українських територій, які були захоплені військовим шляхом.

"Тому, звичайно, у разі якщо в Росії почнуться революційні події і нестабільність, вона не зможе продовжувати війну", — вважає Курносова.

Вона також звернула увагу на прогнози щодо економічної ситуації в Росії. За словами Курносової, багато експертів очікують, що у 2026 році економічний стан РФ суттєво погіршиться, що може підштовхнути сторони до укладення мирної угоди.

"Багато хто, в тому числі Кирило Олексійович Буданов, ще будучи главою ГУР України, говорили, що ймовірність укладення перемир'я навесні 2026 року вища, ніж будь-коли. Багато інших експертів також говорять саме про весну. Тому я б сказала, що саме в 2026 році можна очікувати певної позитивної динаміки. Чи дочекаємося ми остаточного вирішення — це покаже час, але позитивну динаміку я в 2026 році все-таки допускаю", — підсумувала вона.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна готовим до укладання мирної угоди, нібито той усіляко виявляє таке бажання. Про це глава Білого дому розповів в інтерв'ю The New York Times, коментуючи перебіг та перспективи переговорів про припинення війни.

За словами Трампа, переговорний процес неодноразово заходив у безвихідь через позиції обох сторін. Він стверджує, що у час перешкодою для домовленостей ставали як Кремль, і Київ. Зокрема, американський лідер заявив, що його "шокували" ситуації, коли, за його словами, Москва була готова до згоди, але президент України Володимир Зеленський відмовлявся її підтримати.

 



