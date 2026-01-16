Даже Буданов об этом говорил: назван месяц предполагаемого подписания мирного соглашения

Рубрики
Лиля Воробьева
Единственной реальной возможностью для Украины полностью восстановить свою государственность, территориальную целостность и вернуть все регионы в пределах границ 1991 года – крах режима Владимира Путина.
Переговоры с РФ (фото из открытых источников)
Об этом в интервью Главреду заявила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова. По ее словам, только падение действующей власти в России может привести к возвращению всех украинских территорий, захваченных военным путем.
Она также обратила внимание на прогнозы по экономической ситуации в России. По словам Курносовой, многие эксперты ожидают, что в 2026 году экономическое состояние РФ существенно ухудшится, что может подтолкнуть стороны к заключению мирного соглашения.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к заключению мирного соглашения, якобы тот всячески проявляет такое желание. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью The New York Times, комментируя ход и перспективы переговоров о прекращении войны.
По словам Трампа, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. Он утверждает, что в настоящее время препятствием для договоренностей становились как Кремль, так и Киев. В частности, американский лидер заявил, что его "шокировали" ситуации, когда, по его словам, Москва была готова к согласию, но президент Украины Владимир Зеленский отказывался его поддержать.