Единственной реальной возможностью для Украины полностью восстановить свою государственность, территориальную целостность и вернуть все регионы в пределах границ 1991 года – крах режима Владимира Путина.

Об этом в интервью Главреду заявила секретарь форума российской оппозиции в поддержку Украины Ольга Курносова. По ее словам, только падение действующей власти в России может привести к возвращению всех украинских территорий, захваченных военным путем.

"Поэтому, конечно, в случае, если в России начнутся революционные события и нестабильность, она не сможет продолжать войну", — считает Курносова.

Она также обратила внимание на прогнозы по экономической ситуации в России. По словам Курносовой, многие эксперты ожидают, что в 2026 году экономическое состояние РФ существенно ухудшится, что может подтолкнуть стороны к заключению мирного соглашения.

"Многие, в том числе Кирилл Алексеевич Буданов, еще будучи главой ГУР Украины, говорили, что вероятность заключения перемирия весной 2026 года выше, чем когда-либо. Многие другие эксперты также говорят именно о весне. Поэтому я бы сказала, что именно в 2026 году можно ожидать определенного положительного динамика. положительную динамику я в 2026 году все-таки допускаю", — подытожила она.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к заключению мирного соглашения, якобы тот всячески проявляет такое желание. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью The New York Times, комментируя ход и перспективы переговоров о прекращении войны.

По словам Трампа, переговорный процесс неоднократно заходил в тупик из-за позиций обеих сторон. Он утверждает, что в настоящее время препятствием для договоренностей становились как Кремль, так и Киев. В частности, американский лидер заявил, что его "шокировали" ситуации, когда, по его словам, Москва была готова к согласию, но президент Украины Владимир Зеленский отказывался его поддержать.

