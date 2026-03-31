Навіщо Зеленський заговорив про великоднє перемир'я: розкрито дивний план України

Україна заявляє про готовність запровадити тимчасове припинення вогню на період Великодня, а також розглядає можливість енергетичного перемир’я. Як наголошує президент, навіть кілька днів тиші не дадуть Росії змоги суттєво посилити свої позиції на фронті.

Політичний експерт, доктор філософії Андрій Городницький вважає, що така ініціатива має не лише військовий, а й важливий дипломатичний сенс. За його словами, у святковий період Україна прагне продемонструвати свою відданість релігійним цінностям і християнським традиціям, що має значення для міжнародної підтримки.

Окрему роль у цьому відіграє комунікація з аудиторією, пов’язаною з рухом MAGA. Саме ця частина американського політичного середовища позитивно реагує на тему перемир’я під час великих релігійних свят. Експерт зазначає, що Україна вже має налагоджені контакти з релігійними спільнотами, які поділяють ці погляди, і це відкриває додаткові можливості для співпраці.

"У нас є непогані зв'язки з релігійною громадою, яка підтримує MAGA. Днями відбулася велика конференція, де збиралися крайні праві. Варто підкреслити, що саме завдяки нашим зв'язкам на підґрунті релігії, ми отримуємо великі преференції", – зазначив експерт.

Він також підкреслив, що риторика цієї аудиторії останнім часом змінилася на більш прихильну до України.

"Тепер риторика MAGA сильно змінилася. На конференції звучала велика кількість приємних і прихильних слів для України. Звучало величезне засудження Росії та чимало фактів її злочинів", – додав Городницький.

Ймовірно, Київ доносить інформацію про дії російських військових на окупованих територіях, зокрема переслідування священнослужителів, руйнування храмів і викрадення дітей.

"Ми маємо показувати, що підтримуємо мир, особливо на такі великі свята. А от росіяни є безбожниками, дикунами. Вони тільки імітують релігійність й не мають з цим нічого спільного", – наголосив він.

Експерт вважає, що така позиція дозволяє Україні виграти в інформаційному полі та продемонструвати світу свою відданість цінностям. Водночас на фронті ситуація залишається напруженою: навіть у разі оголошення перемир’я російська сторона може його порушувати, тоді як українські військові продовжать реагувати на будь-які атаки.

