Зачем Зеленский заговорил о пасхальном перемирии: раскрыт странный план Украины
Зачем Зеленский заговорил о пасхальном перемирии: раскрыт странный план Украины

Украина заявляет о готовности к пасхальному перемирию, стремясь подчеркнуть уважение религиозных традиций и христианских ценностей

31 марта 2026, 13:50
Клименко Елена

Украина заявляет о готовности ввести временное прекращение огня в период Пасхи, а также рассматривает возможность энергетического перемирия. Как отмечает президент, даже несколько дней тишины не позволят России существенно усилить свои позиции на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: УНН

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкийсчитает , что такая инициатива имеет не только военный, но и важный дипломатический смысл. По его словам, в праздничный период Украина стремится продемонстрировать свою приверженность религиозным ценностям и христианским традициям, что имеет значение для международной поддержки.

Отдельную роль в этом играет коммуникация с аудиторией, связанной с движением MAGA. Именно эта часть американской политической среды положительно реагирует на тему перемирия во время великих религиозных праздников. Эксперт отмечает, что у Украины уже есть контакты с религиозными общинами, которые разделяют эти взгляды, и это открывает дополнительные возможности для сотрудничества.

"У нас есть неплохие связи с религиозной общиной, которая поддерживает MAGA. На днях состоялась большая конференция, где собирались крайне правые. Стоит подчеркнуть, что именно благодаря нашим связям на основе религии, мы получаем большие преференции", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что риторика этой аудитории в последнее время сменилась более благосклонной к Украине.

"Теперь риторика MAGA сильно изменилась. На конференции звучало большое количество приятных и благосклонных слов для Украины. Звучало огромное осуждение России и немало фактов ее преступлений", — добавил Городницкий.

Вероятно, Киев доносит информацию о действиях российских военных на оккупированных территориях, в том числе преследовании священнослужителей, разрушении храмов и похищении детей.

"Мы должны показывать, что поддерживаем мир, особенно по таким большим праздникам. А вот россияне являются безбожниками, дикарями. Они только имитируют религиозность и не имеют с этим ничего общего", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что такая позиция позволяет Украине выиграть в информационном поле и продемонстрировать миру свою приверженность ценностям. В то же время, на фронте ситуация остается напряженной: даже в случае объявления перемирия российская сторона может его нарушать, тогда как украинские военные продолжат реагировать на любые атаки.

"Комментарии" уже писали , что мировая экономика оказалась под новым ударом из-за эскалации войны на Ближнем Востоке, что негативно влияет на темпы роста и усиливает инфляционное давление. В Международном валютном фонде подчеркивают, что последствия этого конфликта носят глобальный характер, однако разные страны ощущают их по-разному. Более всего страдают государства, зависимые от импорта энергоресурсов, а также экономики с низким уровнем доходов и ограниченными финансовыми резервами.



Источник: https://24tv.ua/peremirya-velikden-mozhe-ukrayina-vigrati-vid-pripinennya-vognyu_n3039582
