Зачем Зеленский заговорил о пасхальном перемирии: раскрыт странный план Украины

Украина заявляет о готовности ввести временное прекращение огня в период Пасхи, а также рассматривает возможность энергетического перемирия. Как отмечает президент, даже несколько дней тишины не позволят России существенно усилить свои позиции на фронте.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Политический эксперт, доктор философии Андрей Городницкийсчитает , что такая инициатива имеет не только военный, но и важный дипломатический смысл. По его словам, в праздничный период Украина стремится продемонстрировать свою приверженность религиозным ценностям и христианским традициям, что имеет значение для международной поддержки.

Отдельную роль в этом играет коммуникация с аудиторией, связанной с движением MAGA. Именно эта часть американской политической среды положительно реагирует на тему перемирия во время великих религиозных праздников. Эксперт отмечает, что у Украины уже есть контакты с религиозными общинами, которые разделяют эти взгляды, и это открывает дополнительные возможности для сотрудничества.

"У нас есть неплохие связи с религиозной общиной, которая поддерживает MAGA. На днях состоялась большая конференция, где собирались крайне правые. Стоит подчеркнуть, что именно благодаря нашим связям на основе религии, мы получаем большие преференции", — отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что риторика этой аудитории в последнее время сменилась более благосклонной к Украине.

"Теперь риторика MAGA сильно изменилась. На конференции звучало большое количество приятных и благосклонных слов для Украины. Звучало огромное осуждение России и немало фактов ее преступлений", — добавил Городницкий.

Вероятно, Киев доносит информацию о действиях российских военных на оккупированных территориях, в том числе преследовании священнослужителей, разрушении храмов и похищении детей.

"Мы должны показывать, что поддерживаем мир, особенно по таким большим праздникам. А вот россияне являются безбожниками, дикарями. Они только имитируют религиозность и не имеют с этим ничего общего", — подчеркнул он.

Эксперт считает, что такая позиция позволяет Украине выиграть в информационном поле и продемонстрировать миру свою приверженность ценностям. В то же время, на фронте ситуация остается напряженной: даже в случае объявления перемирия российская сторона может его нарушать, тогда как украинские военные продолжат реагировать на любые атаки.

