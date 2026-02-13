logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

42.99

EUR/UAH

51.03

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Навіщо Путін залякує Україну "Орешником": озвучено заяву про новий жахливий задум Кремля
commentss НОВИНИ Всі новини

Навіщо Путін залякує Україну "Орешником": озвучено заяву про новий жахливий задум Кремля

Росія застосовує загрозу запуску ракети "Орешник" як інструмент політичного тиску, показуючи потенційну можливість ядерного удару по європейських держав

13 лютого 2026, 09:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Командир 429 окремої бригади безпілотних систем "Ахіллес", Герой України Юрій Федоренко, висловив занепокоєння через демонстрацію Росією нового озброєння, здатного переносити ядерні заряди. На його думку, Кремль прагне показати світовій спільноті, що цей засіб може завдати удару не лише по території України, а й по будь-якій європейській державі, використовуючи страх як інструмент політичного впливу. За словами Федоренка, такі дії є елементом ядерного терору та сигналом для інших країн, що Росія володіє потенційними можливостями масштабного ураження.

Навіщо Путін залякує Україну "Орешником": озвучено заяву про новий жахливий задум Кремля

Фото: з відкритих джерел

Водночас командир "Ахіллеса" вважає, що Росія не наважиться застосувати ядерну зброю на практиці. Адже в разі реального запуску активується принцип взаємного стримування, який здатен призвести до глобальної катастрофи та загибелі цивілізації. Навіть найрадикальніший лідер ядерної держави навряд чи ризикне реалізувати такий сценарій. Проте демонстрація потужностей дозволяє Кремлю чинити тиск на держави, які недостатньо підготовлені оцінювати реальні загрози та реагувати на них.

Федоренко також зазначає, що Росія не досягає значних успіхів на полі бою. Ресурси, які окупанти витрачають у війні, не відповідають результатам, що вони отримують, тому Кремль намагається компенсувати ці поразки психологічним і ядерним тиском. Обговорення "Орєшніка" та залякування цивільного населення — частина цієї стратегії.

Командир підкреслює: війна на фронті може виграватися військом, але справжня перемога належить народу. Українці, незважаючи на складні зимові умови, продовжують підтримувати один одного та допомагати своїй армії. За його словами, методи тиску та залякування Росії характерні для її історичної моделі управління і триватимуть, поки світ не визнає загроз та не підтримає Україну.

Як вже писали "Коментарі", держсекретар США Марко Рубіо має намір зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським під час Мюнхенської конференції з безпеки, яка проходитиме 13–15 лютого в Німеччині. За інформацією CNN, Рубіо висловив упевненість, що зустріч відбудеться, хоча остаточно підтвердити графік поки що не можна.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини