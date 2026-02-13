Зачем Путин запугивает Украину "Орешником": озвучено заявление о новом ужасном замысле Кремля

Командир 429 отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко, выразил обеспокоенность из-за демонстрации Россией нового вооружения, способного переносить ядерные заряды. По его мнению, Кремль стремится показать мировому сообществу, что это средство может нанести удар не только по территории Украины, но и по любому европейскому государству, используя страх как инструмент политического влияния. По словам Федоренко, такие действия являются элементом ядерного террора и сигналом для других стран, что Россия обладает потенциальными возможностями масштабного поражения.

Фото: из открытых источников

В то же время командир "Ахиллеса" считает, что Россия не отважится применить ядерное оружие на практике. Ведь в случае реального запуска активируется принцип взаимного сдерживания, способный привести к глобальной катастрофе и гибели цивилизации. Даже самый радикальный лидер ядерного государства вряд ли рискнет реализовать такой сценарий. Однако демонстрация мощностей позволяет Кремлю оказывать давление на государства, которые недостаточно подготовлены к оценке реальных угроз и реагированию на них.

Федоренко также отмечает, что Россия не добивается значительных успехов на поле боя. Ресурсы, которые оккупанты тратят в войне, не отвечают результатам, которые они получают, поэтому Кремль пытается компенсировать эти поражения психологическим и ядерным давлением. Обсуждение "Орешника" и запугивание гражданского населения — часть этой стратегии.

Командир подчеркивает: война на фронте может выигрываться войском, но настоящая победа принадлежит народу. Украинцы, невзирая на сложные зимние условия, продолжают поддерживать друг друга и помогать своей армии. По его словам, методы давления и запугивания России характерны для ее исторической модели управления и будут продолжаться, пока мир не признает угрозы и не поддержит Украину.

Как уже писали "Комментарии", госсекретарь США Марко Рубио намерена встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 13-15 февраля в Германии. По информации CNN, Рубио выразил уверенность, что встреча состоится, хотя окончательно подтвердить график пока нельзя.