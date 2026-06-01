Навіщо Путін "відтягує" обстріл України: розкрито новий підступний задум Кремля

Росія застосовує проти України не лише ракетні та дронові удари, а й додатковий інструмент впливу — психологічний тиск на населення. Йдеться про тактику, коли ворог демонструє готовність до масованих обстрілів, після чого раптово їх переносить або відтерміновує. Про це під час міжнародного форуму "Архітектура безпеки" журналістам розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов.

За його словами, така поведінка є свідомим елементом гібридної стратегії, що поєднує військовий і психологічний вплив. Ворог намагається не лише завдавати фізичної шкоди, а й тримати суспільство в постійній напрузі, змушуючи людей жити в очікуванні ударів і невизначеності.

Юсов підкреслив, що українці загалом демонструють правильну реакцію на сигнали про можливу небезпеку — завчасно готуються та не ігнорують попередження. Він наголосив, що в умовах повномасштабної війни подібна обережність є критично важливою.

"Безумовно, це також елемент тиску і психологічного впливу — демонструвати готовність до обстрілів, потім відтягувати, переносити. Зрозуміло, що це тактика ворога — поєднувати безпосередньо військовий вплив із психологічним впливом на українців", — пояснив представник ГУР.

Він також звернув увагу, що українське суспільство вже понад чотири роки живе в умовах великої війни, і накопичена втома є одним із факторів, на які розраховує Росія. Саме через це, за його словами, противник намагається посилювати тиск не тільки на фронті, а й у тилу.

Попри це, українські Сили безпеки та оборони продовжують системну підготовку до можливих атак. Розвідка збирає та оперативно передає інформацію військово-політичному керівництву держави, щоб мінімізувати ризики для цивільного населення та інфраструктури.

