Зачем Путин "оттягивает" обстрел Украины: раскрыт новый коварный замысел Кремля

Россия применяет против Украины не только ракетные и дроновые удары, но и дополнительный инструмент влияния психологическое давление на население. Речь идет о тактике, когда враг демонстрирует готовность к массированным обстрелам, после чего внезапно их переносит или откладывает. Об этом во время международного форума "Архитектура безопасности" рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

По его словам, такое поведение является сознательным элементом гибридной стратегии, объединяющей военное и психологическое влияние. Враг пытается не только наносить физический вред, но и держать общество в постоянном напряжении, заставляя людей жить в ожидании ударов и неопределенности.

Юсов подчеркнул, что украинцы в целом демонстрируют правильную реакцию на сигналы о возможной опасности — заранее готовятся и не игнорируют предупреждение. Он подчеркнул, что в условиях полномасштабной войны подобная осторожность критически важна.

"Безусловно, это также элемент давления и психологического воздействия – демонстрировать готовность к обстрелам, затем оттягивать, переносить. Понятно, что это тактика врага – совмещать непосредственно военное влияние с психологическим влиянием на украинцев", — пояснил представитель ГУР.

Он также обратил внимание, что украинское общество уже более четырех лет живет в условиях великой войны, и накопившаяся усталость является одним из факторов, на которые рассчитывает Россия. Именно поэтому, по его словам, противник пытается усиливать давление не только на фронте, но и в тылу.

Тем не менее, украинские Силы безопасности и обороны продолжают системную подготовку к возможным атакам. Разведка собирает и оперативно передает информацию военно-политическому руководству государства, чтобы минимизировать риски гражданского населения и инфраструктуры.

