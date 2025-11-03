logo_ukra

Наступний тиждень вирішить все: експерт попередив про вкрай небезпечну ситуацію для України
Наступний тиждень вирішить все: експерт попередив про вкрай небезпечну ситуацію для України

У районі Покровська тривають одні з найінтенсивніших боїв, адже російські війська намагаються прорвати позиції оборони.

3 листопада 2025, 12:50
Бої за Покровськ залишаються серед найзапекліших на східному фронті. Російські війська продовжують активно штурмувати позиції Збройних Сил України, намагаючись прорвати оборонну лінію й захопити стратегічну Покровсько-Мирноградську агломерацію. Ця територія має важливе значення для контролю над усім Донбаським напрямком, тому інтенсивність боїв тут не зменшується.

Наступний тиждень вирішить все: експерт попередив про вкрай небезпечну ситуацію для України

Фото: з відкритих джерел

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та засновник благодійного фонду "Закриємо небо України" Ігор Романенко підкреслив, що найближчі дні можуть стати переломними у розвитку ситуації.

"Ситуація динамічна і змінюється, наступний тиждень буде визначальним", — наголосив він. 

За словами Романенка, результат битви безпосередньо залежатиме від рішучості українського командування, швидкості прийняття рішень і здатності військ наростити зусилля у найгарячіших точках.

На Покровському напрямку нині тривають запеклі зіткнення. Російські підрозділи намагаються охопити українські сили з флангів, використовуючи масовані удари артилерії, авіації та дронів-камікадзе. У відповідь командування Сил оборони проводить контрдиверсійні дії, щоб не допустити прориву ворога й стабілізувати лінію фронту.

Покровсько-Мирноградська агломерація стала одним із головних осередків протистояння. Для України її утримання — це не лише питання території, а й стратегічний фактор, що впливає на подальший розвиток всієї кампанії на сході. Росія ж прагне створити видимість просування, аби продемонструвати внутрішній аудиторії "успіхи" своєї армії й посилити тиск на українську оборону.

Як вже писали "Коментарі", безпілотники, створені в умовах суворої секретності в підпільних українських майстернях, здійснили серію атак на російські нафтопереробні підприємства, склади пального та логістичні центри, що обслуговують військові підрозділи. У результаті цих дій Росія була змушена обмежити постачання палива та переглянути свою енергетичну стратегію.



