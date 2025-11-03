Следующую неделю решит все: эксперт предупредил о крайне опасной ситуации для Украины

Бои за Покровск остаются среди самых ожесточенных на восточном фронте. Российские войска продолжают активно штурмовать позиции Вооруженных сил Украины, пытаясь прорвать оборонную линию и захватить стратегическую Покровско-Мирноградскую агломерацию. Эта территория имеет важное значение для контроля над всем Донбасским направлением, поэтому интенсивность боев здесь не уменьшается.

Фото: из открытых источников

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины" Игорь Романенко подчеркнул, что в ближайшие дни могут стать переломными в развитии ситуации.

"Ситуация динамична и меняется, следующая неделя будет определяющей", — подчеркнул он.

По словам Романенко, результат битвы будет напрямую зависеть от решимости украинского командования, скорости принятия решений и способности войск нарастить усилия в самых горячих точках.

На Покровском направлении продолжаются ожесточенные столкновения. Российские подразделения пытаются охватить украинские силы с флангов, используя массированные удары артиллерии, авиации и дронов-камикадзе. В ответ командование Сил обороны производит контрдиверсионные действия, чтобы не допустить прорыва врага и стабилизировать линию фронта.

Покровско-Мирноградская агломерация стала одной из главных очагов противостояния. Для Украины ее содержание – это не только вопрос территории, но и стратегический фактор, влияющий на дальнейшее развитие всей кампании на востоке. Россия же стремится создать видимость продвижения, чтобы продемонстрировать внутренней аудитории успехи своей армии и усилить давление на украинскую оборону.

