Наступні шість місяців стануть переломними: генерал Білецький оцінив шанси змусити РФ відмовитися від Донбасу

Україна має реальну можливість змусити Російську Федерацію відмовитися від планів щодо захоплення решти територій Донбасу, якщо зуміє збільшити власну потужність на передовій у найближчі місяці. Про це в інтерв’ю виданню Reuters заявив командувач Третього армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький.

"Я вважаю, що наступні шість-дев’ять місяців стануть поворотним моментом, — наголосив воєначальник, визначаючи ключові часові рамки для фронту. — Точніше кажучи, я вважаю, що найважливішими є наступні шість".

За спостереженнями генерала, російські війська наразі серйозно виснажені й не мають ресурсу для здійснення масштабних проривів. Якщо Сили оборони утримають та наростять темп свого руху, це дозволить перехопити ініціативу та зламати плани Кремля щодо окупованих районів Донбасу, де зараз точаться запеклі бої.

"Нам потрібно визначити ті напрямки, де ми можемо покращити наші позиції, зайняти деякі стратегічні пункти, — зауважив Білецький, окреслюючи подальші кроки української армії, — а потім говорити з росіянами з позиції сили, а не слабкості, про справді стабільне перемир’я".

Він також додав, що підрозділи під його командуванням надійно обороняють рубежі навколо Слов’янська, змушуючи ворога вдаватися лише до неефективних лобових штурмів. Такі дії вичавили з російських сил бойовий потенціал та призвели до ліквідації багатьох їхніх польових командирів.

"Нестача особового складу більше не дозволяє їм просуватися так, — резюмував командувач, указуючи на значні втрати у лавах противника, — як вони це робили, наприклад, рік тому".

Попри очевидну професійну деградацію російського війська, Андрій Білецький вважає, що робити остаточні висновки з останніх успіхів ЗСУ ще зарано, проте Україна має ефективно скористатися моментом для обережного просування вперед.

