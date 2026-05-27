Следующие шесть месяцев станут переломными: генерал Билецкий оценил шансы заставить РФ отказаться от Донбасса

У Украины есть реальная возможность заставить Российскую Федерацию отказаться от планов по захвату остальных территорий Донбасса, если сумеет увеличить собственную мощность на передовой в ближайшие месяцы. Об этом в интервью изданию Reuters заявил командующий Третьим армейским корпусом, бригадный генерал Андрей Билецкий.

"Я считаю, что следующие шесть-девять месяцев станут поворотным моментом, – подчеркнул военачальник, определяя ключевые временные рамки для фронта. — Точнее говоря, я считаю, что самыми важными являются следующие шесть".

По наблюдениям генерала, российские войска серьезно истощены и не имеют ресурса для совершения масштабных прорывов. Если Силы обороны удержат и нарастят темп своего движения, это позволит перехватить инициативу и сломать планы Кремля по оккупированным районам Донбасса, где сейчас идут ожесточенные бои.

"Нам нужно определить те направления, где мы можем улучшить наши позиции, занять некоторые стратегические пункты, — заметил Билецкий, очерчивая дальнейшие шаги украинской армии, — а потом говорить с россиянами с позиции силы, а не слабости, о действительно стабильном перемирии".

Он также добавил, что подразделения под его командованием надежно обороняют рубежи вокруг Славянска, заставляя врага прибегать только к неэффективным лобовым штурмам. Такие действия выдавили из российских сил боевой потенциал и привели к ликвидации многих их полевых командиров.

"Недостаток личного состава больше не позволяет им продвигаться так, — резюмировал командующий, указывая на значительные потери в рядах противника, — как они это делали, например, год назад".

Несмотря на очевидную профессиональную деградацию российской армии, Андрей Билецкий считает, что делать окончательные выводы из последних успехов ВСУ еще рано, однако Украина должна эффективно воспользоваться моментом для осторожного продвижения вперед.

