В Україні продовжують обговорювати можливість наступу з північного напрямку, зокрема з території Росії або Білорусі, на Київ чи інші регіони. Ці дискусії активізувалися на тлі нових сигналів про потенційну загрозу з Білорусі та припущень, що такі повідомлення можуть бути відволікаючим маневром, який має відвести увагу від інших активних ділянок фронту. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан пояснив, що зараз критично важливо відрізняти реальну загрозу від інформаційних провокацій. За його словами, головна небезпека для України сьогодні зовсім не з півночі.

Світан зазначив, що поки білоруська армія не створила великого угруповання чисельністю щонайменше 100–150 тисяч військових, реального наступу з цієї території чекати не варто. За його оцінкою, білоруські сили не здатні проводити серйозні наступальні операції самостійно. Він також додав, що Росія навряд чи розглядає білоруський напрямок як серйозну військову загрозу, і ця тема переважно використовується як інформаційна операція для відволікання уваги. Світан наголосив, що чим менше Україна реагуватиме на подібні провокації, тим краще для державних структур, зокрема для антикорупційних органів, які зможуть зосередитися на своїй роботі.

Найнебезпечнішим наразі є Донбас. Ключове завдання українських сил — не допустити втрати решти територій регіону, як це сталося минулого року після просідання Покровського та Мирноградського напрямків. Поточна ситуація на третій лінії оборони біля Слов'янська і Краматорська залишається відносно стабільною: з півночі її захищають річки, а з інших боків підготовлені оборонні позиції дозволяють тримати рубіж тривалий час.

Якщо українські війська втратять Слов'янськ і Краматорськ, територія до лівого берега Дніпра стане відкритою, а просування російських військ до Полтави, Кременчука та далі до лівобережного Києва стане дуже складним для зупинки. Тому всі зусилля мають бути зосереджені на Донбасі, а не на інформаційних "шумових гранатах", які, за словами Світанa, активно розповсюджуються з Москви та серед окремих представників київського політичного середовища.

