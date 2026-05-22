Наступление с севера реально, но прорыв будет не там: эксперт напугал заявлением о рисках

В Украине продолжают обсуждать возможность наступления с северного направления, в частности, с территории России или Беларуси, на Киев или другие регионы. Эти дискуссии активизировались на фоне новых сигналов о потенциальной угрозе из Беларуси и предположений, что такие сообщения могут быть отвлекающим маневром, который должен уделить внимание другим активным участкам фронта. Полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан объяснил , что сейчас критически важно отличать реальную угрозу от информационных провокаций. По его словам, главная опасность для Украины сегодня отнюдь не с севера.

Свитан отметил, что пока белорусская армия не создала большую группировку численностью по меньшей мере 100–150 тысяч военных, реального наступления с этой территории ждать не стоит. По его оценке, белорусские силы не способны проводить серьезные наступательные операции самостоятельно. Он также добавил, что Россия вряд ли рассматривает белорусское направление как серьезную военную угрозу и эта тема преимущественно используется как информационная операция для отвлечения внимания. Свитан подчеркнул, что чем меньше Украина будет реагировать на подобные провокации, тем лучше для государственных структур, в частности, для антикоррупционных органов, которые смогут сосредоточиться на своей работе.

Самым опасным сейчас Донбасс. Ключевая задача украинских сил — не допустить потери остальных территорий региона, как это произошло в прошлом году после проседания Покровского и Мирноградского направлений. Текущая ситуация на третьей линии обороны на территории Славянска и Краматорска остается относительно стабильной: с севера ее защищают реки, а с других сторон подготовленные оборонные позиции позволяют держать рубеж длительное время.

Если украинские войска потеряют Славянск и Краматорск, территория к левому берегу Днепра станет открытой, а продвижение российских войск в Полтаву, Кременчуг и дальше в левобережный Киев станет очень сложным для остановки. Поэтому все усилия должны быть сосредоточены на Донбассе, а не на информационных "шумовых гранатах", которые, по словам Свитана, активно распространяются из Москвы и среди отдельных представителей киевской политической среды.

