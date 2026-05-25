Наступ з Білорусі на Київ невідворотний: озвучено тривожний прогноз про ознаки

Імовірність нового наступу російських військ із території Білорусі залежатиме від низки конкретних факторів, які можуть свідчити про підготовку до масштабних бойових дій. Про це заявив військовий експерт, полковник запасу ЗСУ та учасник миротворчих місій Сергій Грабський в ефірі Еспресо та Slawa.TV.

За словами експерта, під час вторгнення у 2022 році російські війська, які заходили з боку Білорусі, зіткнулися із серйозними труднощами через особливості місцевого ландшафту. Значна кількість заболочених територій, лісів і обмежених маршрутів пересування не дозволяла окупантам ефективно маневрувати. Грабський наголосив, що за цей час географічні умови не змінилися, тому нині говорити про швидкий та масштабний наступ із цього напрямку підстав немає.

Водночас він підкреслив, що відповідні сценарії в Росії та Білорусі продовжують опрацьовувати. На білоруській території регулярно проходять навчання та відпрацьовуються різні варіанти дій, однак на цей момент немає достатньої кількості сил і ресурсів для реалізації повноцінного вторгнення.

Серед головних ознак можливої підготовки до наступу експерт назвав перекидання додаткових російських військових контингентів до Білорусі. Наразі, за його словами, таких переміщень не фіксується. Також важливим фактором є активізація мобілізаційних процесів на білоруській території. Хоча певні тренування та підготовчі заходи тривають ще з 2022 року, сьогодні немає ознак, які б свідчили про готовність до масштабної операції.

Грабський також зауважив, що приховати великі переміщення військ або розгортання бойових підрозділів практично неможливо, адже сучасні засоби розвідки дозволяють оперативно виявляти подібну активність.

Окремо експерт звернув увагу на те, що посилення військової інфраструктури в регіоні не обов’язково пов’язане лише з Україною. На його думку, Росія може розглядати потенційні сценарії тиску або агресії проти країн Балтії чи Польщі. У такому випадку українсько-білоруський кордон набуде важливого значення як потенційний логістичний напрямок для підтримки союзників у разі ескалації конфлікту.

