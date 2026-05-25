Наступление из Беларуси на Киев неотвратимо: озвучен тревожный прогноз о признаках

Вероятность нового наступления русских войск с территории Беларуси будет зависеть от ряда конкретных факторов, которые могут свидетельствовать о подготовке к масштабным боевым действиям. Об этом заявил военный эксперт, полковник запаса ВСУ и участник миротворческих миссий Сергей Грабский в эфире Эспрессо и Slawa.TV.

По словам эксперта, во время вторжения в 2022 году российские войска, заходившие со стороны Беларуси, столкнулись с серьезными трудностями из-за особенностей местного ландшафта. Значительное количество заболоченных территорий, лесов и ограниченных маршрутов передвижения не позволяло оккупантам эффективно маневрировать. Грабский подчеркнул, что за это время географические условия не изменились, поэтому говорить о быстром и масштабном наступлении по этому направлению оснований нет.

В то же время, он подчеркнул, что соответствующие сценарии в России и Беларуси продолжают прорабатывать. На белорусской территории регулярно проходят обучение и отрабатываются различные варианты действий, однако в настоящее время нет достаточного количества сил и ресурсов для реализации полноценного вторжения.

Среди главных признаков возможной подготовки к наступлению эксперт назвал опрокидывание дополнительных российских военных контингентов в Беларусь. По его словам, таких перемещений не фиксируется. Также немаловажным фактором является активизация мобилизационных процессов на белорусской территории. Хотя определенные тренировки и подготовительные мероприятия продолжаются еще с 2022 года, сегодня нет признаков, свидетельствующих о готовности к масштабной операции.

Грабский также отметил, что скрыть большие перемещения войск или развертывание боевых подразделений практически невозможно, ведь современные средства разведки позволяют оперативно проявлять подобную активность.

Отдельно эксперт обратил внимание на то, что усиление военной инфраструктуры в регионе не обязательно связано только с Украиной. По его мнению, Россия может рассматривать потенциальные сценарии давления или агрессии против стран Балтии или Польши. В таком случае украинско-белорусская граница приобретет важное значение как потенциальное логистическое направление для поддержки союзников в случае эскалации конфликта.

"Комментарии" уже писали , что министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что одним из наиболее чувствительных сценариев для Кремля может стать полное ограничение морских перевозок в рамках Европейского Союза. Такое мнение он высказал после встречи глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в комментарии ERR.