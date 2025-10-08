Наступ, ніби востаннє: українців попередили про безжальний задум вояків Путіна

Наразі ситуація на фронті надзвичайно загострена. Російські війська активно наступають на Донбасі, прагнучи прорвати оборону Збройних сил України до початку осіннього бездоріжжя. Про це повідомив офіцер 3-го батальйону "Свобода" 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Рубіж" Андрій Іллєнко.

Фото: з відкритих джерел

"Можливо, московити намагаються встигнути до складних дорожніх умов осені, або ж це вже п’ятий термін, який вони поставили для захоплення Донбасу, або ж і те, й інше разом – але вони наступають, ніби в останній раз", – розповів Іллєнко.

Колишній народний депутат додав, що бойові дії відбуваються у великій "сірій зоні", серед зруйнованих степових хуторів та проклятих лісосмуг, а над полем бою чути безперервний дзвін дронів.

"Як колись казав Богдан Хмельницький: дві стіни зітнуться, одна впаде, а інша залишиться. Бог є, і він сьогодні – у піхоті. Осіння битва за Донбас триває", – підкреслив Іллєнко.

Андрій Іллєнко детально розповів про настрої серед військових, ситуацію на фронті та власне бачення розвитку війни. Він наголосив, що швидке закінчення бойових дій – це ілюзія, яка лише відвертає увагу суспільства від важливої та тривалої боротьби. Війна триватиме довго, тому українцям слід зосередитися на посиленні обороноздатності країни, а не покладатися на швидке перемир’я.

Іллєнко закликав кожного українця зробити усвідомлений вибір: боротися за незалежність своєї держави або ризикувати опинитися на боці ворога у разі поразки. Він також застеріг від байдужості та спроб перечекати війну, які можуть мати катастрофічні наслідки.

