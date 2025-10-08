Пока ситуация на фронте чрезвычайно обострена. Российские войска активно наступают на Донбассе, стремясь прорвать оборону Вооруженных сил Украины до начала осеннего бездорожья. Об этом сообщил офицер 3-го батальона "Свобода" 4-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины "Рубеж" Андрей Ильенко.

Фото: из открытых источников

"Возможно, московиты пытаются успеть до сложных дорожных условий осени, или это уже пятый срок, который они поставили для захвата Донбасса, или и то, и другое вместе — но они наступают, будто в последний раз", — рассказал Ильенко.

Бывший народный депутат добавил, что боевые действия происходят в большой "серой зоне", среди разрушенных степных хуторов и проклятых лесополос, а над полем боя слышен непрерывный звон дронов.

"Как когда-то говорил Богдан Хмельницкий: две стены столкнутся, одна упадет, а другая останется. Бог есть, и он сегодня – в пехоте. Осенняя битва за Донбасс продолжается", – подчеркнул Ильенко.

Андрей Ильенко подробно рассказал о настроениях среди военных, ситуации на фронте и собственном видении развития войны. Он подчеркнул, что скорейшее окончание боевых действий – это иллюзия, которая лишь отвлекает внимание общества от важной и продолжительной борьбы. Война будет продолжаться долго, поэтому украинцам следует сосредоточиться на усилении обороноспособности страны, а не полагаться на скорейшее перемирие.

Ильенко призвал каждого украинца осознать выбор: бороться за независимость своего государства или рисковать оказаться на стороне врага в случае поражения. Он также предостерег от равнодушия и попыток переждать войну, которая может иметь катастрофические последствия.

