Наступ чи ілюзія: чому заяви Кремля про прорив на Донбасі викликають сумніви

Російське командування продовжує заявляти про нові успіхи на сході України, проте незалежні аналітики закликають обережно ставитись до подібних повідомлень. За даними західних експертів та українських військових, багато заяв Москви про просування на Донбасі значно перебільшені і не відображають реальної ситуації на полі бою.

Російські війська. Фото: із відкритих джерел

Особлива увага зараз прикута до району Костянтинівки, яка залишається однією з головних цілей російських військ. Саме контроль над цим містом розглядається Кремлем як важливий етап на шляху реалізації давнього завдання – захоплення всієї території Донецької області.

Незважаючи на повідомлення російської сторони про суттєве просування, аналітики зазначають, що частина територій навколо міста знаходиться в так званій сірій зоні. Це означає відсутність стійкого контролю з боку будь-якої із сторін. Українські військові визнають ускладнення обстановки, проте наголошують, що ситуація залишається керованою, а просування супротивника відбувається вкрай повільно.

Спостерігачі зазначають, що російська армія продовжує використати вже знайому тактику. Невеликі штурмові групи намагаються проникати у населені пункти, закріплюватись на окремих позиціях та створювати враження масштабного наступу. Подібна схема раніше застосовувалася і в районі Покровська, де бої тривали багато місяців без досягнення швидких результатів.

Експерти вважають, що інформаційна складова для Кремля сьогодні не менш важлива за реальні військові досягнення. На тлі українських ударів по російських об'єктах та наростаючих внутрішніх проблем Москві необхідно демонструвати суспільству ознаки успіху.

На думку фахівців, саме тому локальні поступи часто подаються як серйозні перемоги. Однак навіть за збереження нинішніх темпів настання реалізація планів щодо повного захоплення Донбасу в найближчому майбутньому виглядає вкрай складним завданням для російської армії.

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