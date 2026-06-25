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Наступление или иллюзия: почему заявления Кремля о прорыве на Донбассе вызывают сомнения

Эксперты считают, что Москва пытается выдать локальные успехи за стратегическую победу на фоне собственных проблем

25 июня 2026, 07:30
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Кравцев Сергей

Российское командование продолжает заявлять о новых успехах на востоке Украины, однако независимые аналитики призывают осторожно относиться к подобным сообщениям. По данным западных экспертов и украинских военных, многие заявления Москвы о продвижении на Донбассе значительно преувеличены и не отражают реальной ситуации на поле боя.

Наступление или иллюзия: почему заявления Кремля о прорыве на Донбассе вызывают сомнения

Российские войска. Фото: из открытых источников

Особое внимание сейчас приковано к району Константиновки, которая остается одной из главных целей российских войск. Именно контроль над этим городом рассматривается Кремлем как важный этап на пути к реализации давней задачи – захвату всей территории Донецкой области.

Несмотря на сообщения российской стороны о существенном продвижении, аналитики отмечают, что часть территорий вокруг города находится в так называемой серой зоне. Это означает отсутствие устойчивого контроля со стороны какой-либо из сторон. Украинские военные признают усложнение обстановки, однако подчеркивают, что ситуация остается управляемой, а продвижение противника происходит крайне медленно.

Наблюдатели отмечают, что российская армия продолжает использовать уже знакомую тактику. Небольшие штурмовые группы пытаются проникать в населенные пункты, закрепляться на отдельных позициях и создавать впечатление масштабного наступления. Подобная схема ранее применялась и в районе Покровска, где бои продолжались многие месяцы без достижения быстрых результатов.

Эксперты считают, что информационная составляющая для Кремля сегодня не менее важна, чем реальные военные достижения. На фоне украинских ударов по российским объектам и нарастающих внутренних проблем Москве необходимо демонстрировать обществу признаки успеха.

По мнению специалистов, именно поэтому локальные продвижения часто преподносятся как серьезные победы. Однако даже при сохранении нынешних темпов наступления реализация планов по полному захвату Донбасса в обозримой перспективе выглядит крайне сложной задачей для российской армии.

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