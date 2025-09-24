Настрій у Зеленського піднявся, а це значить, що знову наступаємо: у Раді попередили про небезпеку

Рубрики
Після нових висловлювань президента США Трампа, а згодом і його поста в соцмережі в Україні активно почали розповідати про зміну не тільки риторики главі Білого дому, а й його погляду щодо війни в Україні, мовляв тепер Україна може розраховувати на підтримку до перемоги. Проте насправді такі думки передчасні і треба уважні подивитися на пост президента США, вважає нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел
Політик зазначив, що він особисто не поділяє і не розділяє радості від заяви Трампа.
На його думку, заява Дональда Трампа – це не про перемогу України, це про умивання рук від війни. Він напряму говорить: "ви там з ЄС розбирайтеся. Сподіваюся, у вас вийде. Всім удачі!".
Нардеп зазначає, очевидно, що прямо зараз росія не хоче зупинятися, але наше завдання – не ризикувати життям сотень тисяч, а бути в обороні: копати, копати, копати. Бити далекобійними засобами по НПЗ, знищувати танкерний флот, блокувати порти.
Політик наголошує, наше завдання прямо зараз – оборона, оборона, оборона. Наша ціль – мир. Не танки у москві, а мир. Танки у москві коштуватимуть мільйонів життів.
