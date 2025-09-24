Настрій у Зеленського піднявся, а це значить, що знову наступаємо: у Раді попередили про небезпеку

Після нових висловлювань президента США Трампа, а згодом і його поста в соцмережі в Україні активно почали розповідати про зміну не тільки риторики главі Білого дому, а й його погляду щодо війни в Україні, мовляв тепер Україна може розраховувати на підтримку до перемоги. Проте насправді такі думки передчасні і треба уважні подивитися на пост президента США, вважає нардеп "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Володимир Зеленський та Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Політик зазначив, що він особисто не поділяє і не розділяє радості від заяви Трампа.

"Настрій у Зеленського піднявся до дуже гарного, і це значить: вперед, вперед, вперед – наступаємо. Проте ми вже наступали. У 2023-му саме тоді, якщо згадаєте, Марк Міллі говорив: треба домовлятись. А Зеленський вирішив, що буде кава в Ялті і танки в Москві. З того часу – десятки тисяч загиблих. Лінія фронту, по суті, незмінна", – написав Гончаренко.

На його думку, заява Дональда Трампа – це не про перемогу України, це про умивання рук від війни. Він напряму говорить: "ви там з ЄС розбирайтеся. Сподіваюся, у вас вийде. Всім удачі!".

Нардеп зазначає, очевидно, що прямо зараз росія не хоче зупинятися, але наше завдання – не ризикувати життям сотень тисяч, а бути в обороні: копати, копати, копати. Бити далекобійними засобами по НПЗ, знищувати танкерний флот, блокувати порти.

"Давайте більше реальності. Реальність у тому, що ми не програємо, але й не виграємо. Російська економіка більша за українську у приблизно 10 разів. За населенням росія прямо зараз більша в приблизно 5 разів. Хочемо воювати на виснаження, де всі загинуть, а потім "завеземо непальців"? Це ідіотизм", – зазначив Олексій Гончаренко.

Політик наголошує, наше завдання прямо зараз – оборона, оборона, оборона. Наша ціль – мир. Не танки у москві, а мир. Танки у москві коштуватимуть мільйонів життів.

