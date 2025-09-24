Настроение у Зеленского поднялось, а это значит, что снова наступаем: в Раде предупредили об опасности

После новых высказываний президента США Трампа, а впоследствии и его поста в соцсети в Украине активно начали рассказывать об изменении не только риторики главе Белого дома, но и его взгляде на войну в Украине, мол, теперь Украина может рассчитывать на поддержку к победе. Однако на самом деле такие мнения преждевременны и нужно внимательно посмотреть на пост президента США, считает нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Политик отметил, что лично не разделяет и не разделяет радости от заявления Трампа.

"Настроение у Зеленского поднялось до очень хорошего, и это значит: вперед, вперед, вперед – наступаем. Однако мы уже наступали. В 2023 году именно тогда, если вспомните, Марк Милли говорил: надо договариваться. А Зеленский решил, что будет кофе в Ялте и танки в Москве. С тех пор – десятки тысяч погибших. Линия фронта, в сущности, неизменна", – написал Гончаренко.

По его мнению, заявление Дональда Трампа – это не о победе Украины, а об умывании рук от войны. Он прямо говорит: "Вы там с ЕС разбирайтесь. Надеюсь, у вас получится. Всем удачи!".

Нардеп отмечает, очевидно, что прямо сейчас Россия не хочет останавливаться, но наша задача – не рисковать жизнью сотен тысяч, а быть в обороне: копать, копать, копать. Бить дальнобойными средствами по НПЗ, уничтожать танкерный флот, блокировать порты.

"Давайте побольше реальности. Реальность состоит в том, что мы не проигрываем, но и не выиграем. Российская экономика больше украинской в примерно 10 раз. За населением россия прямо сейчас больше в примерно 5 раз. Хотим воевать на истощение, где все погибнут, а потом завезем непальцев? Это идиотизм", – отметил Алексей Гончаренко.

Политик отмечает, что наша задача прямо сейчас – оборона, оборона, оборона. Наша цель – мир. Не танки в Москве, а мир. Танки в Москве будут стоить миллионам жизней.

Читайте на портале "Комментарии" — шанс Украины вернуть все свои территории: в США заговорили о переломном моменте.



