Настроение у Зеленского поднялось, а это значит, что снова наступаем: в Раде предупредили об опасности

Кравцев Сергей
После новых высказываний президента США Трампа, а впоследствии и его поста в соцсети в Украине активно начали рассказывать об изменении не только риторики главе Белого дома, но и его взгляде на войну в Украине, мол, теперь Украина может рассчитывать на поддержку к победе. Однако на самом деле такие мнения преждевременны и нужно внимательно посмотреть на пост президента США, считает нардеп "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко.
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
Политик отметил, что лично не разделяет и не разделяет радости от заявления Трампа.
По его мнению, заявление Дональда Трампа – это не о победе Украины, а об умывании рук от войны. Он прямо говорит: "Вы там с ЕС разбирайтесь. Надеюсь, у вас получится. Всем удачи!".
Нардеп отмечает, очевидно, что прямо сейчас Россия не хочет останавливаться, но наша задача – не рисковать жизнью сотен тысяч, а быть в обороне: копать, копать, копать. Бить дальнобойными средствами по НПЗ, уничтожать танкерный флот, блокировать порты.
Политик отмечает, что наша задача прямо сейчас – оборона, оборона, оборона. Наша цель – мир. Не танки в Москве, а мир. Танки в Москве будут стоить миллионам жизней.
