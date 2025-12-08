Настав переломний етап переговорів: навіщо насправді Зеленського чекають у Лондоні

Прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер у понеділок зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні, щоб обговорити подальші кроки у мирних переговорах та узгодити механізм захисту України від можливої майбутньої російської агресії. Про це повідомляє Bloomberg.

Володимир Зеленський та Кір Стармер. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що до консультацій на Даунінг-стріт приєднаються президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

Міністр кабінету міністрів Великобританії Пет Макфадден назвав майбутні переговори "переломним моментом" і наголосив, що ключовим принципом залишається право України самостійно визначати своє майбутнє. За його словами, війна має завершитися справедливим результатом та забезпечити Києву реальні, а не формальні механізми безпеки.

Паралельно глава МЗС Великобританії Іветт Купер вперше на новій посаді попрямує до Вашингтона для зустрічей із держсекретарем США Марко Рубіо та іншими представниками американської адміністрації. Лондон та Вашингтон прагнуть синхронізувати підходи в умовах активізації дипломатії навколо України.

За даними Bloomberg, європейські союзники розраховують, що утримання стабільної підтримки Києва взимку призведе до посилення економічних труднощів Росії наступного року, що зменшить можливості Володимира Путіна диктувати умови на переговорах.

Напередодні Кір Стармер провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом. Лідери погодилися, що міжнародна військова та фінансова підтримка України має залишатися постійною, оскільки безпека України є частиною безпеки усієї Європи.

