Наступил переломный этап переговоров: зачем на самом деле Зеленского ждут в Лондоне
commentss НОВОСТИ Все новости

Наступил переломный этап переговоров: зачем на самом деле Зеленского ждут в Лондоне

Лондон становится ключевой площадкой дипломатии, союзники обсуждают гарантии безопасности для Украины и формируют единую позицию перед решающими договорённостями

8 декабря 2025, 07:30
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие шаги в мирных переговорах и согласовать механизм защиты Украины от возможной будущей российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg. 

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Ожидается, что к консультациям на Даунинг-стрит присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден назвал предстоящие переговоры "переломным моментом" и подчеркнул, что ключевым принципом остаётся право Украины самостоятельно определять своё будущее. По его словам, война должна завершиться справедливым результатом и обеспечить Киеву реальные, а не формальные механизмы безопасности.

Параллельно глава МИД Великобритании Иветт Купер впервые в новой должности направится в Вашингтон для встреч с госсекретарём США Марко Рубио и другими представителями американской администрации. Лондон и Вашингтон стремятся синхронизировать подходы в условиях активизации дипломатии вокруг Украины.

По данным Bloomberg, европейские союзники рассчитывают, что удержание стабильной поддержки Киева зимой приведёт к усилению экономических трудностей России в следующем году, что снизит возможности Владимира Путина диктовать условия на переговорах.

Накануне Кир Стармер провёл телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Лидеры согласились, что международная военная и финансовая поддержка Украины должна оставаться постоянной, поскольку безопасность Украины является частью безопасности всей Европы.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский заявил, что секретарь СНБО Рустем Умеров и начальник Генштаба Андрей Гнатов направляются из США в Европу, где предоставят ему подробную информацию о позициях Вашингтона относительно возможных изменений в переговорной архитектуре между Киевом и Москвой. Об этом глава государства сообщил в вечернем обращении 7 декабря.



