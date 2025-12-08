Наступил переломный этап переговоров: зачем на самом деле Зеленского ждут в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в понедельник встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Лондоне, чтобы обсудить дальнейшие шаги в мирных переговорах и согласовать механизм защиты Украины от возможной будущей российской агрессии. Об этом сообщает Bloomberg.

Владимир Зеленский и Кир Стармер. Фото: из открытых источников

Ожидается, что к консультациям на Даунинг-стрит присоединятся президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц.

Министр кабинета министров Великобритании Пэт Макфадден назвал предстоящие переговоры "переломным моментом" и подчеркнул, что ключевым принципом остаётся право Украины самостоятельно определять своё будущее. По его словам, война должна завершиться справедливым результатом и обеспечить Киеву реальные, а не формальные механизмы безопасности.

Параллельно глава МИД Великобритании Иветт Купер впервые в новой должности направится в Вашингтон для встреч с госсекретарём США Марко Рубио и другими представителями американской администрации. Лондон и Вашингтон стремятся синхронизировать подходы в условиях активизации дипломатии вокруг Украины.

По данным Bloomberg, европейские союзники рассчитывают, что удержание стабильной поддержки Киева зимой приведёт к усилению экономических трудностей России в следующем году, что снизит возможности Владимира Путина диктовать условия на переговорах.

Накануне Кир Стармер провёл телефонный разговор с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом. Лидеры согласились, что международная военная и финансовая поддержка Украины должна оставаться постоянной, поскольку безопасность Украины является частью безопасности всей Европы.

