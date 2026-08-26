Настав час завдати вирішального удару по Росії: яку вимогу США виставив Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з американськими сенаторами знову закликав Вашингтон посилити економічний тиск на Росію та прискорити постачання засобів протиповітряної оборони. Проте конкретних обіцянок Київ наразі не отримав. Про це після візиту до української столиці розповів сенатор-республіканець від Оклахоми Джеймс Ланкфорд, повідомляє Politico.

Володимир Зеленський. Фото: сайт Офісу президента України

За словами політика, під час поїздки він зустрівся з Володимиром Зеленським разом із сенатором-демократом Річардом Блюменталем. Український президент зокрема порушував питання нового санкційного пакету проти Росії.

Ланкфорд визнав, що не зміг назвати Зеленському точну дату його ухвалення. Єдине, що він зміг повідомити — Палата представників США, як очікується, розгляне питання у вересні.

"Кожен долар, який отримує Росія, використовується для купівлі зброї, щоб вбивати українців", — так сенатор передав позицію Зеленського щодо необхідності посилення санкцій.

Йдеться про законопроект, який раніше підтримав Сенат. Тепер документ має розглянути Палата представників. Після смерті сенатора Ліндсі Грема, одного з найпослідовніших прихильників України та співавтора ініціативи, Ланкфорд заявив, що має намір продовжити роботу над санкціями.

Водночас він наголосив, що не збирається ставати єдиним політиком, який візьме на себе роль головного захисника жорсткої лінії проти Росії.

Ще одним ключовим питанням стали ракети Patriot. За словами Ланкфорда, Зеленський просив або збільшити постачання перехоплювачів, або надати Україні можливість самостійно виготовляти їх за ліцензією.

Однак і тут американський сенатор не зміг надати конкретної відповіді. Він заявив, що може передати прохання далі, хоча Зеленський вже безпосередньо порушував це питання перед президентом Дональдом Трампом.

Таким чином, Київ отримав чергові запевнення у підтримці, але головні рішення – санкції та додаткові засоби ППО – як і раніше, залишаються у Вашингтоні на стадії політичних переговорів.

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