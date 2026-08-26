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Пора нанести решающий удар по России: какое требование США выставил Зеленский

Сенатор-республиканец вернулся из Киева с просьбой Зеленского о Patriot и новых санкциях, но признал: Конгресс пока не готов назвать даже точные сроки решения.

26 августа 2026, 07:42
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Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американскими сенаторами вновь призвал Вашингтон усилить экономическое давление на Россию и ускорить поставки средств противовоздушной обороны. Однако конкретных обещаний Киев пока не получил. Об этом после визита в украинскую столицу рассказал сенатор-республиканец от Оклахомы Джеймс Ланкфорд, сообщает Politico.

Пора нанести решающий удар по России: какое требование США выставил Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

По словам политика, во время поездки он встретился с Владимиром Зеленским вместе с сенатором-демократом Ричардом Блюменталем. Украинский президент, в частности, поднимал вопрос нового санкционного пакета против России.

Ланкфорд признал, что не смог назвать Зеленскому точную дату его принятия. Единственное, что он смог сообщить, — Палата представителей США, как ожидается, рассмотрит вопрос в сентябре.

"Каждый доллар, который получает Россия, используется для покупки оружия, чтобы убивать украинцев", — так сенатор передал позицию Зеленского относительно необходимости усиления санкций.

Речь идет о законопроекте, который ранее поддержал Сенат. Теперь документ должна рассмотреть Палата представителей. После смерти сенатора Линдси Грэма, одного из наиболее последовательных сторонников Украины и соавтора инициативы, Ланкфорд заявил, что намерен продолжить работу над санкциями.

В то же время он подчеркнул, что не собирается становиться единственным политиком, который возьмет на себя роль главного защитника жесткой линии против России.

Еще одним ключевым вопросом стали ракеты для Patriot. По словам Ланкфорда, Зеленский просил либо увеличить поставки перехватчиков, либо предоставить Украине возможность самостоятельно производить их по лицензии.

Однако и здесь американский сенатор не смог дать конкретного ответа. Он заявил, что может передать просьбу дальше, хотя Зеленский уже напрямую поднимал этот вопрос перед президентом Дональдом Трампом.

Таким образом, Киев получил очередные заверения в поддержке, но главные решения – санкции и дополнительные средства ПВО – по-прежнему остаются в Вашингтоне на стадии политических переговоров.

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Источник: https://www.politico.com/news/2026/08/25/lankford-zelenskyy-ukraine-sanctions-russia-01049829
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