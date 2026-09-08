Настає небезпечний період у війні: на Заході розповіли, що може зіграти на руку Росії

Україна наближається до зими в умовах зростання загрози з боку російських ракет і безпілотників, при цьому запаси ракет-перехоплювачів для систем Patriot залишаються обмеженими. На цьому фоні Москва посилює повітряні атаки і, ймовірно, готує нову кампанію проти української енергетики. Про це в колонці The New York Times пише професор міжнародних відносин Раджан Менон.

ЗРК Patriot. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, найближчі місяці можуть стати одними з найважливіших за час війни.

Незважаючи на тривалість бойових дій, Росія у 2026 році не досягла вирішального прориву на землі. Російська армія продовжує зазнавати великих втрат, а Україна в окремі періоди проводить власні контрнаступальні операції та повертає частину раніше втрачених територій.

У цих умовах дедалі більшого значення набуває протистояння в повітрі. Україна активно використовує безпілотники для ударів по російських нафтопереробних підприємствах, портах та логістичних об'єктах. Такі атаки вже впливають на окремі сектори російської економіки.

Проте Росія збільшує інтенсивність своїх повітряних ударів. Особливу загрозу можливе скорочення можливостей української ППО. Світові запаси ракет Patriot обмежені, а ситуація на Близькому Сході додатково ускладнила доступ до цих боєприпасів.

Європейські країни передали Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, проте потреба в перехоплювачах залишається значно вищою за наявні можливості.

Найбільш тривожним сценарієм стають атаки на енергетичну інфраструктуру. Росія вже використала минулої зими масовані удари для пошкодження об'єктів енергосистеми, залишаючи мільйони українців без електрики, опалення та води.

Тепер Москва удосконалює тактику і може зосередитись на об'єктах, відновлення яких потребує значного часу. На думку Менона, завдання Кремля може полягати не лише у руйнуванні інфраструктури. Масштабні проблеми з електрикою та опаленням здатні посилити суспільну втому від війни та створити додатковий тиск на українське керівництво.

Саме тому боротьба за збереження української ППО перед зимою може виявитися не менш важливою, аніж події безпосередньо на лінії фронту.

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