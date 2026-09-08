Наступает опасный период в войне: на Западе рассказали, что может сыграть на руку России

Украина приближается к зиме в условиях растущей угрозы со стороны российских ракет и беспилотников, при этом запасы ракет-перехватчиков для систем Patriot остаются ограниченными. На этом фоне Москва усиливает воздушные атаки и, предположительно, готовит новую кампанию против украинской энергетики. Об этом в колонке для The New York Times пишет профессор международных отношений Раджан Менон.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

По его оценке, ближайшие месяцы могут оказаться одними из наиболее важных за время войны.

Несмотря на продолжительность боевых действий, Россия в 2026 году не добилась решающего прорыва на земле. Российская армия продолжает нести большие потери, а Украина в отдельные периоды проводит собственные контрнаступательные операции и возвращает часть ранее утраченных территорий.

В этих условиях все большее значение приобретает противостояние в воздухе. Украина активно использует беспилотники для ударов по российским нефтеперерабатывающим предприятиям, портам и логистическим объектам. Такие атаки уже оказывают влияние на отдельные сектора российской экономики.

Однако Россия наращивает интенсивность собственных воздушных ударов. Особую угрозу представляет возможное сокращение возможностей украинской ПВО. Мировые запасы ракет для Patriot ограничены, а ситуация на Ближнем Востоке дополнительно усложнила доступ к этим боеприпасам.

Европейские страны передали Украине дополнительные средства противовоздушной обороны, однако потребность в перехватчиках остается значительно выше имеющихся возможностей.

Наиболее тревожным сценарием становятся атаки на энергетическую инфраструктуру. Россия уже использовала прошлой зимой массированные удары для повреждения объектов энергосистемы, оставляя миллионы украинцев без электричества, отопления и воды.

Теперь Москва совершенствует тактику и может сосредоточиться на объектах, восстановление которых требует значительного времени. По мнению Менона, задача Кремля может заключаться не только в разрушении инфраструктуры. Масштабные проблемы с электричеством и отоплением способны усилить общественную усталость от войны и создать дополнительное давление на украинское руководство.

Именно поэтому борьба за сохранение украинской ПВО перед зимой может оказаться не менее важной, чем события непосредственно на линии фронта.

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