Наслідки «Міндічгейту» для України: на Заході припустили, як це може використати Путін

Захід має продовжувати підтримувати Україну, незважаючи на недавній корупційний скандал у "Енергоатомі". Якщо допомога Києву ослабне, російський диктатор Володимир Путін може отримати перевагу у війні. Про це пише "Главком", посилаючись на The Economist.

Володимир Путін (фото з відкритих джерел)

У публікації журналісти розглядають "Міндічгейт", який спричинив політичну кризу в Україні. У статті наголошується, що суспільна реакція на корупційні прояви в енергетичному секторі є зрозумілою, але такі кроки, як призупинення військової чи фінансової підтримки, здатні призвести до серйозних наслідків як для України, так і для її союзників.

The Economist нагадує, що попри літній скандал, пов’язаний із скороченням повноважень НАБУ та САП, ці органи залишаються спроможними виконувати свої функції. "Саме на це сподівалися прихильники України, і сьогоднішні викриття можуть зрештою зміцнити їхню позицію", – зазначають автори.

Також у матеріалі підкреслюється, що частина західних критиків скористалася ситуацією навколо "Енергоатому", щоб посилити атаки на Україну й стверджувати, нібито вона не заслуговує на подальшу підтримку.

"У деяких випадках вони вже це зробили. Вони давно шукають привід, щоб виправдати обмеження допомоги або нормалізацію відносин з Москвою. Ця справа дасть їм поверхнево правдоподібний привід. Але лише поверхово. З геополітичного погляду цей скандал нічого не змінює. Україна не є і ніколи не була взірцем чистого управління. Не тому Захід витратив близько $400 млрд – і ця цифра зростає – на її захист", – йдеться у статті.

Журналісти підкреслюють, що у разі ослаблення західної підтримки єдиним бенефіціаром став би російський диктатор Володимир Путін. Це створило б умови для знищення української державності й перетворення країни на ще більш корумповану систему. Автори наголошують, що у такому разі витрати для ЄС і США були б значно більшими, ніж теперішні вкладення у допомогу Україні.

The Economist акцентує, що Захід не повинен дозволити, аби корупційний скандал в Україні "засліпив його перед більшою небезпекою, що нависає з боку Москви".

"Перемога Росії там може означати, що країна з понад 30 млн населення опиняється в полоні на порозі ЄС, переповнена зброєю та озлобленістю. Пан Путін може звернути свою увагу на НАТО чи Молдову. Можуть відбутися величезні потоки біженців. Підтримка України — це не акт безкорисливого принципу, а прояв трепетного реалізму. Захист України – це захист Європи", – зазначено у матеріалі.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Європейський Союз від початку повномасштабного вторгнення фінансово підтримав Україну менше, ніж за цей же час заплатив Росії за імпорт. Такі дані озвучила міністерка закордонних справ Швеції Марія Мальмер Стенергард, виступаючи перед журналістами на засіданні Ради ЄС у закордонних справах.

Марія Мальмер Стенергард заявила, що з лютого 2022 року загальний обсяг європейської допомоги Україні становить 187 мільярд євро. Водночас за цей самий період ЄС імпортував із Росії товарів та енергоресурсів на 311 мільярд євро, зокрема лише нафти та газу на суму 201 мільярд євро. Це означає, що Європа фактично сплатила Кремлю на 124 мільярд євро більше, ніж надала Києву.