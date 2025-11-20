Последствия Миндичгейта для Украины: на Западе предположили, как это может использовать Путин

Запад должен продолжать поддерживать Украину, несмотря на недавний коррупционный скандал в "Энергоатоме". Если помощь Киеву ослабнет, то российский диктатор Владимир Путин может получить преимущество в войне. Об этом пишет "Главком", ссылаясь на The Economist.

Владимир Путин (фото из открытых источников)

В публикации журналисты рассматривают "Миндичгейт", вызвавший политический кризис в Украине. В статье отмечается, что общественная реакция на коррупционные проявления в энергетическом секторе понятна, но такие шаги, как приостановление военной или финансовой поддержки, способны привести к серьезным последствиям как для Украины, так и для ее союзников.

The Economist напоминает, что, несмотря на летний скандал, связанный с сокращением полномочий НАБУ и САП, эти органы остаются способными выполнять свои функции. "Именно на это надеялись сторонники Украины, и сегодняшние разоблачения могут в конечном счете укрепить их позицию", – отмечают авторы.

Также в материале подчеркивается, что часть западных критиков воспользовалась ситуацией вокруг "Энергоатома", чтобы усилить атаки на Украину и утверждать, что она якобы не заслуживает дальнейшей поддержки.

"В некоторых случаях они это уже сделали. Они давно ищут повод, чтобы оправдать ограничение помощи или нормализацию отношений с Москвой. Это дело даст им поверхностно правдоподобный повод. Но только поверхностно. С геополитической точки зрения этот скандал ничего не меняет. Украина не есть и никогда не была образцом чистого управления. Не потому Запад потратил около $400 млрд – и эта цифра растет – в ее защиту", – говорится в статье.

Журналисты подчеркивают, что в случае ослабления западной поддержки единственным бенефициаром стал бы российский диктатор Владимир Путин. Это создало бы условия для уничтожения украинской государственности и превращения страны в еще более коррумпированную систему. Авторы отмечают, что в таком случае расходы для ЕС и США были бы значительно больше, чем нынешние вложения в помощь Украине.

The Economist акцентирует, что Запад не должен позволить, чтобы коррупционный скандал в Украине "ослепил его перед нависающей со стороны Москвы большей опасностью".

"Победа России там может означать, что страна из более 30 млн. населения оказывается в плену на пороге ЕС, переполнена оружием и озлобленностью. Путин может обратить свое внимание на НАТО или Молдову. Могут произойти огромные потоки беженцев. Поддержка Украины – это не акт бескорыстного принципа, а проявление трепетного реализма. Защита Украины – это защита Европы", – говорится в материале.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Европейский Союз с начала полномасштабного вторжения финансово поддержал Украину меньше, чем за это время заплатил России за импорт. Такие данные озвучила министерша иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард, выступая перед журналистами на заседании Совета ЕС по иностранным делам.

Мария Мальмер Стенергард заявила, что с февраля 2022 г. общий объем европейской помощи Украине составляет 187 миллиард евро. В то же время, за этот же период ЕС импортировал из России товаров и энергоресурсов на 311 миллиард евро, в том числе только нефти и газа на сумму 201 миллиард евро. Это означает, что Европа фактически заплатила Кремлю на 124 миллиарда евро больше, чем предоставила Киеву.