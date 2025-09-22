logo_ukra

BTC/USD

112675

ETH/USD

4170.97

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.73

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією "Наш страшний провал": стало відомо про катастрофу з наступоп на Куп'янськ
commentss НОВИНИ Всі новини

"Наш страшний провал": стало відомо про катастрофу з наступоп на Куп'янськ

Російські війська змогли зайняти позиції на західному березі річки Оскіл і наразі намагаються просунутися до Куп’янська та закріпитися безпосередньо в місті.

22 вересня 2025, 14:15 comments2248
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Російським військам вдалося просунутися до самого Куп’янська на Харківщині, що, за словами ветерана російсько-української війни Євгена Дикого, є "значним провалом з нашого боку". Про це він заявив в ефірі Radio NV, коментуючи ситуацію на східному фронті. 

"Наш страшний провал": стало відомо про катастрофу з наступоп на Куп'янськ

Фото: з відкритих джерел

"На жаль, нічого позитивного тут сказати не можу… Бої вже тривають у передмістях Куп’янська, і це — дуже поганий сигнал", — заявив Дикий.

За його словами, той факт, що росіянам вдалося перейти на західний берег річки Оскіл і намагаються закріпитися в самому місті — свідчення серйозних проблем у нашій обороні.

"Так, резерви під'їхали, так, тривають бої, і ми вибиваємо їх. Але те, що ми допустили такий прорив, — це стратегічний прорахунок", — сказав колишній командир роти батальйону "Айдар".

На його думку, нинішнє загострення — результат серйозного браку особового складу на цій ділянці фронту.

"Ми дійшли до того, що росіяни змогли форсувати річку. Вони взагалі не мали цього робити. Але ми дозволили їм закріпитися — просто тому, що не було кому будувати оборону вздовж берега", — підкреслив Дикий.

Він також пояснив, чому ворог так прагне захопити Куп’янськ-Вузловий:

"Уся логістика їхнього Слобожанського угруповання зав’язана на залізничне сполучення. Якщо їм вдасться взяти Куп’янськ-Вузловий, вони значно спростять постачання живої сили, техніки та боєприпасів", — пояснив ветеран. 

Окремо Дикий звернув увагу на недоліки в роботі командування:

"Чому труби залили лише зараз? Чому не організували належну оборону завчасно? Це питання до керівництва. Але ключова причина — проста: у нас просто не вистачає людей", — наголосив він. 

Зрештою, за словами Дикого, ситуація залишається невизначеною.

"Чи зможуть росіяни втриматися в Куп’янську, чи ми їх виб’ємо — наразі 50 на 50", — наголосив він. 

Як вже писали "Коментарі", збільшення провокацій з боку Росії на східному фланзі НАТО свідчить про глибоке занепокоєння Володимира Путіна, повідомляє Welt.

 

 



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини