"Наш страшный провал": стало известно о катастрофе с наступлением на Купянск

Российским войскам удалось продвинуться до самого Купянска в Харьковской области, что, по словам ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, является "значительным провалом с нашей стороны". Об этом он заявил в эфире Radio NV, комментируя ситуацию на восточном фронте.

Фото: из открытых источников

" К сожалению, ничего положительного здесь сказать не могу… Бои уже продолжаются в пригородах Купянска, и это очень плохой сигнал", — заявил Дикий.

По его словам, тот факт, что россиянам удалось перейти на западный берег реки Оскол и пытаются закрепиться в самом городе — свидетельство серьезных проблем в нашей обороне.

"Да, резервы подъехали, да, продолжаются бои, и мы выбиваем их. Но то, что мы допустили такой прорыв, — это стратегический просчет", — сказал бывший командир роты батальона "Айдар".

По его мнению, нынешнее обострение – результат серьезной нехватки личного состава на этом участке фронта.

"Мы дошли до того, что россияне смогли форсировать реку. Они вообще не должны были этого делать. Но мы позволили им закрепиться — просто потому, что некому было строить оборону вдоль берега", — подчеркнул Дикий.

Он также объяснил, почему враг так стремится захватить Купянск-Узловой:

"Вся логистика их Слобожанской группировки завязана на железнодорожное сообщение. Если им удастся взять Купянск-Узловой, они значительно упростят снабжение живой силой, техникой и боеприпасами", — пояснил ветеран.

Отдельно Дикий обратил внимание на недостатки в работе командования:

"Почему трубы залили только сейчас? Почему не организовали должную оборону раньше времени? Это вопрос к руководству. Но ключевая причина — проста: у нас просто не хватает людей", — подчеркнул он.

В конце концов, по словам Дикого, ситуация остается неопределенной.

"Смогут ли россияне удержаться в Купянске, или мы их выбьем — сейчас 50 на 50", — подчеркнул он.

