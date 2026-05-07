"Нас завалять": прихильник Путіна в прямому етері поскаржився, що Україна переграє РФ

Україна активно перехопила ініціативу у використанні дронів, і навіть прихильники кремлівського режиму змушені це визнавати. Про це повідомив у Telegram керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко, підкреслюючи, що здатність України масово виробляти безпілотники суттєво змінює хід війни.

Фото: з відкритих джерел

Андрющенко оприлюднив фрагмент прямого ефіру російського радіо, де політолог і державний радник Росії Андрій Клінцевич, глава центру вивчення військових та політичних конфліктів, відкрито висловлював занепокоєння щодо українських дронів. За його словами, Україна має потенціал створювати дрони в такій кількості, що це може фактично "завалити" оборону РФ. Експерт зазначив, що українські фахівці намагатимуться збільшити виробництво безпілотників, щоб російські системи протиповітряної оборони не встигали реагувати.

"Тисячі дронів щодня можуть пролітати на територію Росії. Ми просто фізично не встигнемо відповісти такою ж кількістю ракет", — підкреслив Клінцевич.

Він додав, що якщо Кремль не почне активно впливати на виробничі центри озброєнь у Європі, Україна має всі шанси переграти Росію у війні на виснаження.

Також експерти обговорюють можливі удари по символічних об’єктах. Зокрема, політолог Ярослав Божко зазначив, що концентрація російських систем ППО під час параду 9 травня у Москві може створити вразливі коридори для ударів по інших цілях. Подібні дії мали б насамперед політичний ефект, демонструючи російським громадянам, що навіть у день головного державного свята їхня безпека не гарантована.

"Коментарі" вже писали, що нове опитування серед угорців, які підтримали майбутнього прем'єр-міністра Петера Мадяра на останніх виборах, демонструє очікування змін у країні, але показує поділ думок щодо ключових геополітичних питань. Респонденти висловлюють суперечливі позиції щодо відносин із ЄС та участі Угорщини у підтримці України, а також щодо залежності держави від російських енергоресурсів.