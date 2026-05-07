"Нас завалят": сторонник Путина в прямом эфире пожаловался, что Украина обыгрывает РФ

Украина активно перехватила инициативу в использовании дронов, а также сторонники кремлевского режима вынуждены это признавать. Об этом сообщил в Telegram руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко, подчеркивая, что способность Украины массово производить беспилотники существенно изменяет ход войны.

Андрющенко обнародовал фрагмент прямого эфира российского радио, где политолог и государственный советник России Андрей Клинцевич, глава центра изучения военных и политических конфликтов, открыто выражал обеспокоенность по поводу украинских дронов. По его словам, у Украины есть потенциал создавать дроны в таком количестве, что это может фактически "завалить" оборону РФ. Эксперт отметил, что украинские специалисты постараются увеличить производство беспилотников, чтобы российские системы противовоздушной обороны не успевали реагировать.

"Тысячи дронов каждый день могут пролетать на территорию России. Мы просто физически не успеем ответить таким же количеством ракет", — подчеркнул Клинцевич.

Он добавил, что если Кремль не станет активно влиять на производственные центры вооружений в Европе, Украина имеет все шансы переиграть Россию в войне на истощение.

Также эксперты обсуждают возможные удары по символическим объектам. В частности, политолог Ярослав Божко отметил, что концентрация российских систем ПВО во время парада 9 мая в Москве может создать уязвимые коридоры для ударов по другим целям. Подобные действия имели прежде всего политический эффект, демонстрируя российским гражданам, что даже в день главного государственного праздника их безопасность не гарантирована.

