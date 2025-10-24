Народні депутати шоковані: який страшний спадок залишить війна Україні

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Сьогодні в Овручі Житомирської області сталася трагедія — чоловік підірвав гранату, внаслідок чого загинули люди.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат України Данило Гетманцев зазначив, що ця новина страшна тим, наскільки гострою стала для України проблема безпеки, наскільки доступною стала зброя, наскільки просто злочинцю стало вбити всіх навколо через перевірку документів.
Політик пояснив, що пріоритетами післявоєнної роботи стане роззброєння суспільства, подолання насильства, боротьба зі злочинністю. За його словами, держава повинна бути настільки сильною наскільки це необхідно, аби забезпечити громадський порядок, безпеку на вулицях.
За словами народного депутата, найбільший тягар відповідальності та ризики лежать на плечах держави та правоохоронних органів.
Політик підкреслив, що мирне життя потребуватиме не лише відбудови інфраструктури, а й зцілення суспільства. Побудувати державу, де кожен почуватиметься захищеним, за його словами, можна тільки через безкомпромісне ставлення до правопорушень, співпрацю та солідарну підтримку.
