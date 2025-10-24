Народні депутати шоковані: який страшний спадок залишить війна Україні

Сьогодні в Овручі Житомирської області сталася трагедія — чоловік підірвав гранату, внаслідок чого загинули люди.

Народний депутат України Данило Гетманцев зазначив, що ця новина страшна тим, наскільки гострою стала для України проблема безпеки, наскільки доступною стала зброя, наскільки просто злочинцю стало вбити всіх навколо через перевірку документів.

“Коли вбивство стає простим рішенням — це жахливо. Жорстокість і небезпека — це спадок, який залишить нам ця війна. Ми маємо бути готові до цього виклику”, — зазначив він.

Політик пояснив, що пріоритетами післявоєнної роботи стане роззброєння суспільства, подолання насильства, боротьба зі злочинністю. За його словами, держава повинна бути настільки сильною наскільки це необхідно, аби забезпечити громадський порядок, безпеку на вулицях.

“Це виклик, на який нам треба буде відповісти всім разом. Боротьба зі злочинністю — це теж війна, в якій є жертви та втрати. І буде вимагати ще більшої суспільної згуртованості та взаємодії”, — переконаний політик.

За словами народного депутата, найбільший тягар відповідальності та ризики лежать на плечах держави та правоохоронних органів.

“Важливо не забувати: громадська безпека — це не лише робота поліції, а й спільна суспільна справа. Взаємодія між громадянами та владою має просто критичне значення. І вже сьогодні в Україні має формуватися нова культура безпеки — свідома, відповідальна, орієнтована на права людини та гідність”, — наголосив Гетманцев.

Політик підкреслив, що мирне життя потребуватиме не лише відбудови інфраструктури, а й зцілення суспільства. Побудувати державу, де кожен почуватиметься захищеним, за його словами, можна тільки через безкомпромісне ставлення до правопорушень, співпрацю та солідарну підтримку.

