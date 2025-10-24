Народные депутаты шокированы: какое страшное наследие оставит война Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Сегодня в Овруче Житомирской области произошла трагедия – мужчина взорвал гранату, в результате чего погибли люди.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Украины Даниил Гетманцев отметил, что эта новость страшна тем, насколько острой стала для Украины проблема безопасности, насколько доступно оружие, насколько просто преступнику стало убить всех вокруг из-за проверки документов.
Политик объяснил, что приоритетами послевоенной работы станет разоружение общества, преодоление насилия, борьба с преступностью. По его словам, государство должно быть столь сильно насколько это необходимо, чтобы обеспечить общественный порядок, безопасность на улицах.
По словам народного депутата, наибольшее бремя ответственности и риски лежат на плечах государства и правоохранительных органов.
Политик подчеркнул, что мирная жизнь потребует не только восстановления инфраструктуры, но и исцеления общества. Построить государство, где каждый будет чувствовать себя защищенным, по его словам, можно только из-за бескомпромиссного отношения к правонарушениям, сотрудничеству и солидарной поддержке.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какую очередную программу провалил Кабмин.