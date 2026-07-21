Нарешті це сталося: Портников пояснив, чому липень 2026-го увійде до історії війни проти РФ

Українські удари по логістичним центрам російського маркетплейс Wildberries можуть стати новою фазою економічного тиску на Росію. Таку думку висловив журналіст і публіцист Віталій Портников, коментуючи атаку на склади компанії в Електросталі та Котовську, що сталася в ніч проти 18 липня.

Атака на Wildberries. Фото: з відкритих джерел

За його оцінкою, значення цих об'єктів виходить далеко за межі звичайної комерційної інфраструктури. Після запровадження масштабних західних санкцій саме найбільші маркетплейси перетворилися на ключові розподільчі центри російської економіки, забезпечуючи постачання товарів та допомагаючи адаптуватися до зовнішніх обмежень.

Портніков нагадує, що навколо Wildberries вже кілька років точаться гучні корпоративні конфлікти. Особливу увагу привернув об'єднання компанії з оператором Russ, яке, за даними ЗМІ, отримало особисту підтримку Володимира Путіна. Передбачалося, що нова структура зможе створити російського конкурента Amazon та Alibaba та забезпечити розрахунки в рублях в обхід міжнародних обмежень.

На думку публіциста, удари по подібних об'єктах здатні завдати шкоди не тільки логістиці, а й усій системі функціонування російської економіки. Він вважає, що раніше Україна вже змогла послабити нафтопереробну галузь, скоротити виробництво палива та створити проблеми для постачання окупованого Криму, а тепер шукає нові вразливі точки.

При цьому Віталій Портников не стверджує, що подібні операції швидко змусять Кремль припинити війну. Проте він переконаний: що сильніше скорочуються фінансові та виробничі можливості Росії, то складніше їй підтримувати нинішній рівень військових витрат. Саме послідовний тиск на економіку, на його думку, може з часом суттєво обмежити здатність Москви продовжувати бойові дії.

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