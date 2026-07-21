Наконец-то это случилось: Портников объяснил, почему июль 2026-го войдет в историю войны против РФ

Украинские удары по логистическим центрам российского маркетплейса Wildberries могут стать новой фазой экономического давления на Россию. Такое мнение высказал журналист и публицист Виталий Портников, комментируя атаку на склады компании в Электростали и Котовске, произошедшую в ночь на 18 июля.

Атака на Wildberries. Фото: из открытых источников

По его оценке, значение этих объектов выходит далеко за рамки обычной коммерческой инфраструктуры. После введения масштабных западных санкций именно крупнейшие маркетплейсы превратились в ключевые распределительные центры российской экономики, обеспечивая поставки товаров и помогая адаптироваться к внешним ограничениям.

Портников напоминает, что вокруг Wildberries уже несколько лет продолжаются громкие корпоративные конфликты. Особое внимание привлекло объединение компании с оператором Russ, которое, по данным СМИ, получило личную поддержку Владимира Путина. Предполагалось, что новая структура сможет создать российского конкурента Amazon и Alibaba и обеспечить расчеты в рублях в обход международных ограничений.

По мнению публициста, удары по подобным объектам способны нанести ущерб не только логистике, но и всей системе функционирования российской экономики. Он считает, что ранее Украина уже смогла ослабить нефтеперерабатывающую отрасль, сократить производство топлива и создать проблемы для снабжения оккупированного Крыма, а теперь ищет новые уязвимые точки.

При этом Виталий Портников не утверждает, что подобные операции быстро заставят Кремль прекратить войну. Однако он убежден: чем сильнее сокращаются финансовые и производственные возможности России, тем сложнее ей поддерживать нынешний уровень военных расходов. Именно последовательное давление на экономику, по его мнению, может со временем существенно ограничить способность Москвы продолжать боевые действия.

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