Нардепка Безугла шокувала прогнозом, коли закінчиться війна: що буде з Україною

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Кречмаровская Наталия
Свято початку навчального року, 1 вересня, цьогоріч не обійшлося без повітряних тривог та ворожих атак. П’ятий рік українці ведуть дітей до школи в умовах повномасштабної російської збройної агресії.
Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"
Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що 1 вересня 2026 року в Україні до школи пішло вдвічі менше дітей, ніж десять років тому. Але, переконана вона, попри все, попри апокаліптичну ситуацію, діти є, діти вчаться, і це вже діти-герої.
Нардепка наголосила, що завжди прагне до чесності і не ховає спостережень та знань, то дала невтішний прогноз щодо війни.
Народна депутатка наголосила, що спільна справа, усіх, хто не здається, не захлинається зневірою чи популізмом і не тікає, — зробити так, щоб постала держава, а не залишився розірваний простір, відпрацьований полігон та інструмент у руках світу зі стримування Росії.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зміниться для киян, якщо столиця отримає статус прифронтової території, за прогнозом штучного інтелекту.