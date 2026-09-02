Нардепка Безугла шокувала прогнозом, коли закінчиться війна: що буде з Україною

Свято початку навчального року, 1 вересня, цьогоріч не обійшлося без повітряних тривог та ворожих атак. П’ятий рік українці ведуть дітей до школи в умовах повномасштабної російської збройної агресії.

Мар'яна Безугла. Фото портал "Коментарі"

Народна депутатка Мар’яна Безугла розповіла, що 1 вересня 2026 року в Україні до школи пішло вдвічі менше дітей, ніж десять років тому. Але, переконана вона, попри все, попри апокаліптичну ситуацію, діти є, діти вчаться, і це вже діти-герої.

“Так розвивається далі нація, в еволюційному котлі крові та помилок, яка претендує постояти за себе та не бути спільнотою третього світу на задвірках імперій, монополій й обраних. Щиро бажаю кожній дитині та їхнім батькам натхнення і вистояти”, — зазначила вона.

Нардепка наголосила, що завжди прагне до чесності і не ховає спостережень та знань, то дала невтішний прогноз щодо війни.

“Ми матимемо ще дуже багато невдач, війна триватиме не один рік. Швидше за все, вона закінчиться, коли сьогоднішні першачки закінчуватимуть школу. Попередньої України вже ніколи не буде, але постане нова”, — зазначила вона.

Народна депутатка наголосила, що спільна справа, усіх, хто не здається, не захлинається зневірою чи популізмом і не тікає, — зробити так, щоб постала держава, а не залишився розірваний простір, відпрацьований полігон та інструмент у руках світу зі стримування Росії.

“Це можливо, але дуже важко”, — підсумувала Безугла.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що зміниться для киян, якщо столиця отримає статус прифронтової території, за прогнозом штучного інтелекту.



