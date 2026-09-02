Нардепка Безуглая шокировала прогнозом, когда закончится война: что будет с Украиной

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Кречмаровская Наталия
Праздник начала учебного года, 1 сентября, не обошелся без воздушных тревог и вражеских атак. Пятый год украинцы ведут детей в школу в условиях полномасштабной российской вооруженной агрессии.
Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"
Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что 1 сентября 2026 года в Украине в школу пошло вдвое меньше детей, чем десять лет назад. Но, убеждена она, несмотря ни на что, несмотря на апокалиптическую ситуацию, дети есть, дети учатся, и это уже дети-герои.
Нардепка подчеркнула, что всегда стремится к честности и не скрывает наблюдений и знаний, дала неутешительный прогноз относительно войны.
Народная депутат подчеркнула, что общее дело, всех, кто не кажется, не захлебывается унынием или популизмом и не убегает, — сделать так, чтобы возникло государство, а не осталось разорванное пространство, отработанный полигон и инструмент в руках мира по сдерживанию России.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что изменится для киевлян, если столица получит статус прифронтовой территории, по прогнозу искусственного интеллекта.