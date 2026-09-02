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Нардепка Безуглая шокировала прогнозом, когда закончится война: что будет с Украиной

Народная депутатка Безуглая 1 сентября рассказала, что ожидает детей в Украине и когда завершится война

2 сентября 2026, 18:48
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Кречмаровская Наталия

Праздник начала учебного года, 1 сентября, не обошелся без воздушных тревог и вражеских атак. Пятый год украинцы ведут детей в школу в условиях полномасштабной российской вооруженной агрессии.

Нардепка Безуглая шокировала прогнозом, когда закончится война: что будет с Украиной

Марьяна Безуглая. Фото портал "Комментарии"

Народная депутат Марьяна Безуглая рассказала, что 1 сентября 2026 года в Украине в школу пошло вдвое меньше детей, чем десять лет назад. Но, убеждена она, несмотря ни на что, несмотря на апокалиптическую ситуацию, дети есть, дети учатся, и это уже дети-герои.

"Так развивается дальше нация, в эволюционном котле крови и ошибок, которая претендует постоять за себя и не быть сообществом третьего мира на задворках империй, монополий и избранных. Искренне желаю каждому ребенку и родителям вдохновения и выстоять", — отметила она.

Нардепка подчеркнула, что всегда стремится к честности и не скрывает наблюдений и знаний, дала неутешительный прогноз относительно войны.

"У нас будет еще очень много неудач, война будет длиться не один год. Скорее всего, она закончится, когда сегодняшние первоклассники будут заканчивать школу. Предыдущей Украины уже никогда не будет, но возникнет новая", — отметила она.

Народная депутат подчеркнула, что общее дело, всех, кто не кажется, не захлебывается унынием или популизмом и не убегает, — сделать так, чтобы возникло государство, а не осталось разорванное пространство, отработанный полигон и инструмент в руках мира по сдерживанию России.

"Это возможно, но очень тяжело", — подытожила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что изменится для киевлян, если столица получит статус прифронтовой территории, по прогнозу искусственного интеллекта.




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Источник: https://t.me/marybezuhla/6978
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