Нардепам уже уривається терпець: до чого призвело гучне рішення Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 40-денний план примушення Росії до миру продовжується. Раніше нищівних ударів зазнавали склади маркетплейсів, наразі ж більше “дістається” НПЗ. Однак в Раді зазначають, що ситуація в Україні за цей час значно погіршилась і критикують рішення Зеленського.

Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за 40 днів, які оголошував Зеленський, що примусимо начебто Росію до миру, то за цей час ситуація в Україні різко погіршилася.

“Ми якось так примушували Росію до миру, що в нас за 40 днів зупинились чорноморські порти, в нас знищена велика частина нашої економіки. Зараз є величезні проблеми з інтернетом уже в Україні. Оце наслідок реалізації 40 днів від Зеленського. Як вам такі результати?”, — зазначив він.

Парламентар наголосив, що всі ці плани, які оголошує Зеленський, це або взагалі просто пуста балаканина, або, на жаль, те, що може навіть призводити до ще більших проблем.

Політик зауважив, що в Україні не працюють інституції.

“В нас є одна інституція, звати її Зеленський. Вона керує всім. От почали бити по складах, він пішов захищати склади. Поки він захищав склади, нас б'ють по дата-центрах. Він пішов захищати дата-центри. А в цей час вже зупинили порти. Це ідіотизм, не так це має бути взагалі”, — переконаний нардеп.

За його словами, має працювати Кабінет Міністрів, інституції. Саме ці органи мають захищати та планувати подальші кроки, а президент взагалі не має всім цим займатись, пояснив політик.

“У нас це працює тільки, коли президент щось сказав чи кудись біжать. Я вже мовчу, коли президент сам стає причиною, на жаль, дуже часто цих криз, які потім сам вже типу так героїчно намагається зупинити і врятувати знову світ. Та не треба рятувати світ, треба просто працювати системно, нормально”, — підсумував політик.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців виставили “рахунок” Зеленському.



