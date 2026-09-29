Нардепам уже уривається терпець: до чого призвело гучне рішення Зеленського

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Кречмаровская Наталия
Президент України Володимир Зеленський заявляв, що 40-денний план примушення Росії до миру продовжується. Раніше нищівних ударів зазнавали склади маркетплейсів, наразі ж більше “дістається” НПЗ. Однак в Раді зазначають, що ситуація в Україні за цей час значно погіршилась і критикують рішення Зеленського.
Володимир Зеленський. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що за 40 днів, які оголошував Зеленський, що примусимо начебто Росію до миру, то за цей час ситуація в Україні різко погіршилася.
Парламентар наголосив, що всі ці плани, які оголошує Зеленський, це або взагалі просто пуста балаканина, або, на жаль, те, що може навіть призводити до ще більших проблем.
Політик зауважив, що в Україні не працюють інституції.
За його словами, має працювати Кабінет Міністрів, інституції. Саме ці органи мають захищати та планувати подальші кроки, а президент взагалі не має всім цим займатись, пояснив політик.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що українців виставили “рахунок” Зеленському.