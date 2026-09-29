Нардепы уже теряют терпение: к чему привело громкое решение Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 40-дневный план принуждения России к миру продолжается. Раньше сокрушительные удары испытывали составы маркетплейсов, сейчас больше "достается" НПЗ. Однако в Раде отмечают, что ситуация в Украине за это время значительно ухудшилась и критикуют решение Зеленского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что за 40 дней, которые объявлял Зеленский, что заставим вроде бы Россию к миру, за это время ситуация в Украине резко ухудшилась.

"Мы как-то так принуждали Россию к миру, что у нас за 40 дней остановились черноморские порты, у нас уничтожена большая часть нашей экономики. Сейчас есть огромные проблемы с интернетом уже в Украине. Вот результат реализации 40 дней от Зеленского. Как вам такие результаты?", — отметил он.

Парламентарий подчеркнул, что все эти планы, которые объявляет Зеленский, это либо вообще просто пустая болтовня, либо, к сожалению, то, что может даже приводить к еще большим проблемам.

Политик отметил, что в Украине не работают институты.

"У нас есть один институт, зовут его Зеленский. Он руководит всем. Вот начали бить по складам, он пошел защищать склады. Пока он защищал склады, нас бьют по дата-центрам. Он пошел защищать дата-центры. А в это время уже остановили порты. Это идиотизм, не так это должно быть вообще”, — убежден нардеп.

По его словам, должен работать Кабинет Министров, институт. Именно эти органы должны защищать и планировать дальнейшие шаги, а президент вообще не должен этим заниматься, пояснил политик.

"У нас это работает только, когда президент что-то сказал или куда-то бегут. Я уже молчу, когда президент сам становится причиной, к сожалению, очень часто этих кризисов, которые потом сам уже типа так героически пытается остановить и спасти мир. Но не надо спасать мир, надо просто работать системно, нормально", — подытожил политик.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев выставили "счет" Зеленскому.



