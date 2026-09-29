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Кречмаровская Наталия
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что 40-дневный план принуждения России к миру продолжается. Раньше сокрушительные удары испытывали составы маркетплейсов, сейчас больше "достается" НПЗ. Однако в Раде отмечают, что ситуация в Украине за это время значительно ухудшилась и критикуют решение Зеленского.
Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"
Народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что за 40 дней, которые объявлял Зеленский, что заставим вроде бы Россию к миру, за это время ситуация в Украине резко ухудшилась.
Парламентарий подчеркнул, что все эти планы, которые объявляет Зеленский, это либо вообще просто пустая болтовня, либо, к сожалению, то, что может даже приводить к еще большим проблемам.
Политик отметил, что в Украине не работают институты.
По его словам, должен работать Кабинет Министров, институт. Именно эти органы должны защищать и планировать дальнейшие шаги, а президент вообще не должен этим заниматься, пояснил политик.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что украинцев выставили "счет" Зеленскому.