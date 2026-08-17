Нардеп приголомшив єдиною умовою завершення війни: що повинно статися

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Кречмаровская Наталия
В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і вікно можливостей провести результативні переговори, як пояснюють експерти, закрилося.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Народний депутат Олександр Куницький переконаний, що завершення війни можливе тоді, коли ця війна захлисне не тільки Україну, а і країни партнерів.
Однак, за його словами, є велике питання, чи буде мир в Україні, чи країна опиниться у ситуації, “коли грошей немає, і вже немає країни, тому що вона просто знищена. Тоді, зазначив він, не буде таких повномасштабних воєнних дій, але що буде, це вже інше питання.
Зазначимо, що нардеп Куницький виїхав з України у 2024 році та не повернувся.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні все частіше говорять про необхідність жіночої мобілізації. З’являються відповідні петиції до влади, заяви тощо. У Раді переконані, що таким чином влада перевіряє реакцію суспільства на можливість впровадження змін.
Народний депутат Олександр Куницький розповів про своє враження від мобілізації.
За його словами, головна проблема в тому, що всі гроші, які отримує Україна, просто розкрадаються.