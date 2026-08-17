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Нардеп приголомшив єдиною умовою завершення війни: що повинно статися

Народний депутат Куницький розповів, коли завершиться війна в Україні

17 серпня 2026, 16:12
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Кречмаровская Наталия

В Україні п’ятий рік триває повномасштабна війна і вікно можливостей провести результативні переговори, як пояснюють експерти, закрилося.

Нардеп приголомшив єдиною умовою завершення війни: що повинно статися

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олександр Куницький переконаний, що завершення війни можливе тоді, коли ця війна захлисне не тільки Україну, а і країни партнерів.

“Коли вони на собі відчують, що це таке війна, і коли вже не буде сенсу надавати гроші Україні, коли вони побачать, що вони самі мають вступати в війну та оборонятися, вони просто перестануть давати гроші Україні”, — зазначив народний депутат.

Однак, за його словами, є велике питання, чи буде мир в Україні, чи країна опиниться у ситуації, “коли грошей немає, і вже немає країни, тому що вона просто знищена. Тоді, зазначив він, не буде таких повномасштабних воєнних дій, але що буде, це вже інше питання.

Зазначимо, що нардеп Куницький виїхав з України у 2024 році та не повернувся. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні все частіше говорять про необхідність жіночої мобілізації. З’являються відповідні петиції до влади, заяви тощо. У Раді переконані, що таким чином влада перевіряє реакцію суспільства на можливість впровадження змін. 

Народний депутат Олександр Куницький розповів про своє враження від мобілізації.

“Я вважаю, що пан Зеленський просто продав нас як якийсь товар і все. Він просто обміняв нас на гроші, людей, які знаходяться в Україні, чоловіків. І я думаю, що це ще не кінець. І ще дійде черга і до жінок, і до всіх, кого можливо, допоки країни-партнери будуть надавати гроші та будуть заплющувати очі на корупцію, яка діє в нас в країні”, — переконаний народний депутат.

За його словами, головна проблема в тому, що всі гроші, які отримує Україна, просто розкрадаються.




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Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=vrd2nq7xnwM
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